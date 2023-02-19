«أبوظبي الرياضي» يكشف مسارات وميداليات «دولية الترايثلون»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن ميداليات المشاركين في الفئات العمرية في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023، التي تقام برعاية «ضمان»، والتي تفتتح موسم سلسلة بطولات الترايثلون العالمية، كما أعلن المجلس عن مسارات الحدث العالمي المرموق، الذي تستضيف حلبة مرسى ياس فعالياته ومنافساته يومي 3 و4 مارس المقبل.

ويشارك في البطولة نخبة من رياضيي الترايثلون العالميين، إلى جانب عدد كبير من هواة الرياضة القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لخوض غمار هذا التحدي البدني الفريد، والمشاركة في منافسات هذا الحدث العالمي، التي تقام في واحدة من أشهر وجهات الفعاليات الرياضية العالمية، إذ تعود بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون برعاية ضمان إلى حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا-1.

وبالإضافة إلى أهم رياضيي الترايثلون العالميين، يفتح الحدث العالمي باب المشاركة أمام الآلاف من هواة سباقات الترايثلون وأنشطة اللياقة البدنية في دولة الإمارات والمنطقة وسائر أنحاء العالم، من خلال 15 فئة، تتضمن فئات النخبة للرجال والسيدات وفئات النخبة البارالمبية والفئات العمرية، وسباقات الصغار، بالإضافة إلى فئات الرياضيين المبتدئين وفئات الرياضيين من أصحاب الهمم.

وتنطلق مراحل بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون برعاية ضمان بالسباحة في المياه الفيروزية لياس مارينا تحت الإطلالات البديعة لفندق دبليو جزيرة ياس في حلبة مرسى ياس العالمية، ووسط مراسي اليخوت الفاخرة، في مسار سباحة يعد الأجمل على روزنامة بطولات الترايثلون العالمية.

وما أن يجتاز الرياضيون مرحلة السباحة، حتى يتجهوا إلى مرحلة الدراجات الهوائية، حيث تتاح لهم فرصة فريدة بخوض المنافسات على مسار السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا-1، ويتميز مسار الدراجات الهوائية لبطولة أبوظبي الدولية للترايثلون بمستويات فنية عالية تثير حماس رياضيي الترايثلون المحترفين الباحثين عن تحدٍ، بالإضافة إلى ملاءمته للرياضيين المبتدئين.

وأعلن منظمو الحدث عن إتاحة المجال للجمهور والمتابعين لتشجيع رياضييهم المفضلين المشاركين في فعاليات السباق وهم يخوضون منافساته من مدرجات حلبة مرسى ياس.

وتختتم منافسات السباق بمرحلة الجري، والتي تعتبر الأهم، حيث ينطلق المشاركون إلى خط نهاية السباق على المسار المميز بانبساطه مما يتيح لهم تحسين أوقاتهم الشخصية تحت أنظار الآلاف من الحضور.

كما كشف المنظمون عن تصاميم ميداليات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023، والتي تُقدم لجميع المشاركين الذين يعبرون خط نهاية السباق، فيما يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من الفئات العمرية إلى منصة التتويج حيث يحصلون على ميدالياتهم في مراسم احتفالية.

وتتميز ميداليات الحدث في هذا العام بتصميمها الفريد الذي تم في الإمارات، وتمثل الدائرة المركزية في الميدالية عالم رياضة الترايثلون، وتتضمن هذه الدائرة ثلاثة عناصر ثلاثية الرؤوس تمثل مجتمعة نقاط التوازن الديناميكي، التي يشترك بها رياضيو الترايثلون في كل أنحاء العالم وهي: السباحة، ,الدراجات الهوائية، والجري، ويحيط بالدائرة المركزية ثلاثة مدارات دوارة، تدل إلى اجتماع هذه العناصر بتناغم لدى رياضيي الترايثلون.

وبدورها، قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهة في شركة ميرال: «بعد النجاح الكبير لنهائيات بطولة العالم للترايثلون التي أقيمت على جزيرة ياس في شهر نوفمبر، فإننا نتطلع مجددًا لاستقبال الآلاف من هواة ومتابعي رياضة التريثلون في جزيرة ياس أثناء الجولة الافتتاحية من بطولات الترايثلون العالمية لهذا العام».

وتابعت: «تعد أبوظبي محطة رئيسية على روزنامة بطولات الترايثلون العالمية وحدثًا عالميًا مرتقبًا يتيح لنا استعراض الإمكانات التي تتميز بها جزيرة ياس أمام نخبة رياضيي الترايثلون وضيوف الحدث، بالإضافة إلى الملايين من جمهور رياضة التريثلون في مختلف أنحاء العالم الذي يتابعون مجرياته عبر شاشات البث. رسخت جزيرة ياس مكانتها العالمية باعتبارها من أهم وجهات الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة، بما تتميز به من مرافق ووجهات تلبي مختلف الاهتمامات، ونتطلع لاستقبال جمهور الحدث في وجهاتنا المختلفة أثناء زيارتهم أبوظبي لمتابعة فعاليات السباق».

وفي هذا السياق، قال محمد أحمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالإعلان عن حلبة مرسى ياس وجهة لإقامة فعاليات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون مجددًا».

وأضاف الرميثي: «لا تقتصر شهرة حلبة مرسى ياس على كونها وجهة مميزة لرياضة السيارات، إذ تتميز أيضًا بمرافقها متعددة الاستخدامات التي تلبي مختلف الفعاليات والأنشطة، وتعد واحدة من أهم وجهات الفعاليات الرياضية الكبرى التي تتميز بها أبوظبي والتي تعزز مكانة أبوظبي الرياضية العالمية في استقطاب كبريات البطولات العالمية وتنظيمها بنجاح، وعملنا مع شركائنا الاستراتيجيين على أن توفر مسارات السباق المتعة والترفيه والمنافسة لجميع المتسابقين، وإتاحة المجال للمشاركين من مختلف مستويات اللياقة البدنية لاختبار قدراتهم ضمن أجواء مميزة».

وتابع الرميثي: «بالإضافة إلى مسارات السباق المميزة وأجواء منافسة رياضة الترايثلون، تقدم فعاليات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون لضيوفها من المشجعين مجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة الترفيهية العائلية، ومساحات واسعة في أنحاء مختلفة من جزيرة ياس لمتابعة نخبة رياضيي الترايثلون وتشجيع أفراد العائلة والأصدقاء المشاركين في سباقات الفئات العمرية».

واختتم الرميثي: «تؤكد استضافة بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التزام المجلس المستمر بجهود تنمية مختلف قطاعات الرياضة في أبوظبي وتشجيع جميع فئات المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية أولى لأكبر للأحداث والبطولات الرياضية».

ويمكن للمشجعين وجمهور الفعاليات الرياضية متابعة مجريات السباق وتشجيع رياضييهم المفضلين وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم المشاركين في السباق من قرية الفعاليات المميزة بموقعها في مسار صيانة سيارات الفورمولا-1، حيث تقدم لهم أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، وتفتح قرية الفعاليات أبوابها أمام الجمهور مجانًا، وتوفر لضيوفها العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، ومناطق لعب الأطفال، ومنصات متابعة، بالإضافة إلى منصات رعاة الحدث، ومتجراً للمنتجات الرسمية.

وتتضمن باقة المنتجات الرسمية المتوفرة التي تحمل علامة Ciovita الرائدة، قمصان رياضة الدراجات الهوائية لكل من الرجال والسيدات، وبزة الترايثلون، والجوارب والقبعات المصنعة بأعلى جودة من أفضل المواد ذات الأداء العالي التي تتيح أعلى مستويات الراحة خلال التدريبات اليومية وأفضل مستويات الأداء المناسبة للسباقات.

وتتوفر البضائع الرسمية قبيل الحدث عبر الموقع الرسمي للسباق وخلال فعالياته من المتجر الرسمي في قرية الفعاليات.

تجتذب بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون نخبة من أبرز نجوم الرياضة، ففي فئة الرجال يشهد الحدث مشاركة 10 من أفضل رياضيي الترايثلون على مستوى العالم، يتقدمهم الفرنسي ليو بيرجير، بطل العالم الحالي والمصنف أولاً عالمياً.

وفي فئة السيدات، تشارك المصنفة الثانية عالمياً البريطانية جورجيا تايلر براون، إلى جانب ست رياضيات من المصنفات العشر الأوليات عالمياً، ومنهن المصنفة الثالثة تايلر سبيفي من الولايات المتحدة الأميركية.

وفي سباقات البارا، يشارك نجوم بارالمبياد طوكيو مثل إيفا ماريا مورال بيدربرو، الحاصلة على الميدالية البرونزية في فئة PTWC التي تشهد منافسة حادة والتي تعود إلى المنافسات بعد ولادة طفلتها، كما يشارك أليخاندرو سانشيز بالوميرو، حامل الميدالية البرونزية في طوكيو حيث ينافس في فئة PTS4.

كما يشهد الحدث إقامة سباقات الفئات العمرية، المصممة لاستقطاب الرياضيين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، سواء كانوا من المشاركين لأول مرة ويتطلعون إلى تحدٍ جديد، أو من الرياضيين المتمرّسين الذين يرغبون بتسجيل رقم شخصي جديد وبأعمار تبدأ من ست سنوات فما فوق.