«الزائر الأخير» يزعج «النمور»!



فيصل النقبي (كلباء)



يعاني اتحاد كلباء من أهداف الثواني الأخيرة من المباريات بدرجة لافتها، حيث إنها تكررت خلال 5 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين».

بدأ «الزائر الأخير» أمام البطائح في «الجولة الأولى» بهدف عانق الشباك في «الدقيقة 99» ليخسر «النمور» بهدفين، وتكرر السيناريو في لقاء عجمان، عندما سجل فراس بلعربي في «الدقيقة 94» وكان الهدف كافياً لخسارة اتحاد كلباء بهدف، وفي مباراة خورفكان سجل إيلتون فيليبي في «الدقيقة 101» ليحسم اللقاء لمصلحة «النسور» بهدف.

وفي لقاء البطائح بالدور الثاني، نجح لورنسي في معادلة النتيجة 2-2، عندما أعاد «الراقي» بالهدف الثاني في الدقيقة 97، وفي «الجولة 17» خسر «النمور» أمام العين 2-3 بهدف لابا كودجو في الدقيقة 97.