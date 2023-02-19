الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الزائر الأخير» يزعج «النمور»!

«الزائر الأخير» يزعج «النمور»!
19 فبراير 2023 13:30

 
فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«المحترفين» تعلن مواعيد جولات «دوري أدنوك»
عجمان يبحث عن «ودية» في «التوقف»


يعاني اتحاد كلباء من أهداف الثواني الأخيرة من المباريات بدرجة لافتها، حيث إنها تكررت خلال 5 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين».
بدأ «الزائر الأخير» أمام البطائح في «الجولة الأولى» بهدف عانق الشباك في «الدقيقة 99» ليخسر «النمور» بهدفين، وتكرر السيناريو في لقاء عجمان، عندما سجل فراس بلعربي في «الدقيقة 94» وكان الهدف كافياً لخسارة اتحاد كلباء بهدف، وفي مباراة خورفكان سجل إيلتون فيليبي في «الدقيقة 101» ليحسم اللقاء لمصلحة «النسور» بهدف.
وفي لقاء البطائح بالدور الثاني، نجح لورنسي في معادلة النتيجة 2-2، عندما أعاد «الراقي» بالهدف الثاني في الدقيقة 97، وفي «الجولة 17» خسر «النمور» أمام العين 2-3 بهدف لابا كودجو في الدقيقة 97.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
العين
لابا كودجو
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
ليلى فرنانديز.. فوز ساخن في ليلة باردة
الرياضي
ليلى فرنانديز.. فوز ساخن في ليلة باردة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©