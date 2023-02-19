«أسماء الوثبة» تتألق في مهرجان منصور بن زايد



عصام السيد (العين)



حقق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، نجاحاً غير مسبوق في السباق الذي أقيم، بمضمار نادي العين للفروسية، وشهد مشاركة قياسية بلغت 146 خيلاً عربية أصيلة، تنافست في 10 أشواط، وجوائزها 585 ألف درهم.

وتألقت المهرة «أسماء الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، حين تُوجت بلقب المقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، بعد أداء استثنائي اكتسحت فيه كل منافسيها، ومسجلة 1:07:61 دقيقة.

وحصدت «المحبوبة» لجيمس أوين، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، جائزة المسعود للسيارات «نيسان»، في الشوط العاشر والختامي على لقب الجولة الثانية لماراثون العين للتكافؤ لمسافة 4100 متر، ومسجلة 5:01:71 دقيقة.

ونالت الفرس «مرمرة إكس إم» لإسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش، وقيادة ساندرو بايفا، لقب المسعودي برعاية مبادلة في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر بشكل لافت، ومسجلة 1:07:38 دقيقة.

وانتزع «أس اس عز دبي» لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون، لقب فلج هزاع برعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر «شروط»، ومسجلاً 1:49:44 دقيقة.

وفاز «مثابر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، بجائزة عود التوبة برعاية أريج الأميرات في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، وسجل البطل 2:21:16 دقيقة.

وحلق «ايه اف يبرهن» لناصر عسكر، بإشراف محمود حسين، وقيادة كونور بلينز، بلقب البصرة برعاية طيران الإمارات في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 1:53:30 دقيقة.

وظفر «الغربي» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة فرناندو جارا، بلقب سيح بن عمار برعاية الأرشيف والمكتبة الوطنية، في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، وسجل البطل 1:08:22 دقيقة.

ونال «ايه اف أفهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في القسم الأول برعاية الوطنية للأعلاف، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وحقق البطل 1:37:57 دقيقة.

وخطف «أولباي» لبايرلي للسباقات بإشراف هلال العلوي، وقيادة جان فان أوفير مير، السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، برعاية الوطنية للأعلاف، ومسجلاً 1:37:51 دقيقة.

وتوج الجواد «إي أس جنجال» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة جابرييل مالون، بطلاً لسباق شعبية الروضة برعاية اتصالات، وسجل البطل 1:154:19 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر.

شهد السباق وتوج الفائزين في الأشواط محمد مطر الفلاحي نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفرسية، وراشد السلامي، ومحمد بن بشر ممثلي اتصالات، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات، وإبراهيم الحوسني ممثل مبادلة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات نيسان.

وثمن محمد مطر الفلاحي دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة للخيول العربية الأصيلة عبر مهرجان سموه، والذي انعكس إيجاباً على سباقات الخيول محلياً وخارجياً، وكان لها أكبر الأثر في التطور المستمر لهذه الشريحة المهمة.

وأشاد الفلاحي بالتطور المستمر الذي يشهده مضمار نادي العين، مشيراً إلى النجاح اللافت الذي حققه المضمار باستضافته لـ 10 سباقات في حفله التاسع للمرة الأولى في تاريخه، بحضور عدد كبير من الملاك والرعاة، فضلاً عن حشد جماهيري غير مسبوق، مما أضفي إثارة بالغة للسباق، وأعرب عن تمنياته بالمزيد من التطور والازدهار، متوجهاً بالشكر للرعاة والملاك لتفاعلهم ودورهم المؤثر في نجاح المهرجان.

