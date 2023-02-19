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الرياضي

إيلتون يكسر صيامه!

إيلتون يكسر صيامه!
19 فبراير 2023 12:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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استعاد البرتغالي إيلتون فيليبي مهاجم خورفكان حساسية التهديف، بعد صيام 4 جولات، وتحديداً منذ أن هز شباك اتحاد كلباء في الدقيقة 101 من لقاء «الجولة 12».
أهدى إيلتون «النسور» فوزاً غالياً وتاريخياً أمام الشارقة بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 89، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع خورفكان رصيده إلى 19 نقطة.
وغاب ايلتون صاحب «الأهداف السبعة» عن التهديف أمام الوصل وبني ياس والجزبرة والنصر، وأيضاً الشارقة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ورفع إيلتون رصيده هذا الموسم إلى 7 أهداف، بمحصلة إجمالية 11 هدفاً بالدوري خلال موسم ونصف موسم، كما سجل 5 أهداف في كأس المحترفين.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الشارقة
اتحاد كلباء
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