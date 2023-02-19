مدن «ثنائية» العودة إلى «البريق»

رضا سليم (دبي)



أحرز البحريني علي مدن لاعب عجمان هدفين في مرمى دبا خلال مباراة «الجولة 17»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي «الثنائية» التي منحت «البرتقالي» العلامة الكاملة في المباراة، والفوز 3-2، والحصول على النقاط الثلاث التي رفعت رصيد الفريق إلى «النقطة 29»، ليتفوق «البركان» في عدد المواجهات مع دبا، بالفوز السادس من أصل 8 لقاءات، منها فوز وحيد للضيوف وتعادل وحيد أيضاً.

واستعاد مدن بريقه، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، في 1409 دقائق خلال 16 مباراة، حيث «بصم» مدن بالهدف الأول في أول مباراة أمام العين، وبعدها غاب لفترة طويلة عن التسجيل، وكان أكثر اللاعبين إهداراً للفرص أمام مرمى المنافسين، وبعد 14 مباراة عاد ليسجل في شباك النصر في «الجولة 15».

ويقترب النجم البحريني من الرقم الذي حققه الموسم الماضي مع العروبة، حيث سجل 7 أهداف في 25 مباراة، وهو أفضل حصاد له في مسيرته، حيث إن أعلى نسبة تهديف له في الدوري البحريني مع الرفاع «6 أهداف»، والرقم نفسه مع الشباب، وأمام مدن 9 مباريات لتحطيم رقمه السابق مع العروبة.

وشهدت المباراة عودة وليد أزارو الذي لم يسجل في آخر 8 مباريات مع الفريق، حيث إن آخر هدف سجله في مرمى اتحاد كلباء ضمن الجولة الثامنة، ورفع رصيده إلى 4 أهداف في 17 مباراة متساوياً مع مدن.

ويتصدر فراس بالعربي قائمة هدافي عجمان برصيد 8 أهداف، يليه بريستيج مبونجو «6 أهداف»، وبشكل عام سجل «الرباعي» 22 هدفاً من أصل 24 هدفاً سجلها الفريق في الدوري حتى الآن.