6 أهداف في «الوقت الحاسم» تتصدر «المشهد 17»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل «البديل» الأرجنتيني فاكوندو دانيل مهاجم الوحدة، بتسجيله الهدف الأكثر تأخراً في تاريخ «دوري المحترفين» في الدقيقة 105، ليمنح «العنابي» النقاط الثلاث، في المواجهة المثيرة أمام ضيفه البطائح 2-1 ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت تسجيل 6 أهداف في دقائق الوقت القاتل ما بعد «الدقيقة 80».

وفي الوقت الذي تصدر فيه هدف فاكوندو الواجهة، ومنح «العنابي» الفرصة لتجنب التعثر، وعدم الفوز للمباراة الخامسة على التوالي على ملعبه في الدوري، قاد البرازيلي إيلتون فيليبي فريقه خورفكان إلى الفوز التاريخي هو الأول على حساب ضيفه الشارقة 1-0، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، وهو هدفه الأول أيضاً في الدوري، بعد صيام 450 دقيقة، منذ آخر هدف أمام اتحاد كلباء 2-1 ضمن «الجولة 12».

وشهدت مباراة الجزيرة أمام ضيفه بني ياس 2-0، تسجيل المدافع خالد العطاس هدفاً عكسياً بالخطأ داخل مرمى فريقه في الدقيقة 88، ليؤكد تفوق «أصحاب الأرض» في مواجهة «الديربي» بالفوز 2-0، فيما سجل علي صالح «قائد الوصل» الهدف الثاني لفريقه في مواجهة «الديربي» أمام ضيفه النصر في الدقيقة 84.

وغلفت الإثارة دقائق الوقت بدل الضائع في مواجهة اتحاد كلباء أمام ضيفه العين 2-3، وأدرك الروماني ألكساندر سيسالدو التعادل لـ «النمور» في الدقيقة 94 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2-2، قبل أن يرد الهداف لابا كودجو بتسجيله هدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بالمباراة في الدقيقة 97، ورفع لابا رصيده الذي احتفل بالثنائية الـ 11 في مشواره بالدوري، رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة هدافي الدوري، خلال الموسم الحالي، بعدما احتفل بثاني أعلى محصلة في تاريخ مشاركاته مع «الزعيم» في الدوري.

أهداف «الوقت الحاسم»

الدقيقة 84: علي صالح الهدف الثاني للوصل أمام النصر 0-2

الدقيقة 89: إيلتون فيليبي هدف خورفكان أمام الشارقة 1-0

الدقيقة 88: خالد العطاس «هدف عكسي» على بني ياس أمام الجزيرة 0-2

الدقيقة 94: سيسالدو هدف اتحاد كلباء أمام العين 2-3

الدقيقة 97: لابا كودجو الهدف الثالث للعين أمام اتحاد كلباء 3-2

الدقيقة 105: فاكوندو دانيل الهدف الثاني للوحدة أمام البطائح 2-1