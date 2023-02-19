صالح.. «قائد» بـ «رتبة هداف» أمام «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل علي صالح «القائد الأصغر» عمراً في «دوري أدنوك للمحترفين» بـ 23 عاماً، بفوز فريقه على ضيفه النصر 2-0، في «ديربي بر دبي» المثير، والذي مهد الطريق أمام «الإمبراطور» للصعود إلى «وصافة» الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة خلف شباب الأهلي المتصدر بنهاية «الجولة 17».

وسجل «المتألق» علي صالح الهدف الثاني لفريقه في المواجهة أمام «العميد»، في الدقيقة 85، ليؤمن انتصار فريقه الثمين والعاشر في سجل مباريات «الأصفر» خلال الموسم الحالي، وهو الهدف الثالث من أصل آخر 4 أهداف سجلها صالح في الدوري، جميعها في مرمى الجار «الأزرق».

وارتبط «الابن الصالح» للوصل بـ «شارة القيادة» في الموسم الحالي 2022- 2023، منذ مباراة فريقه أمام مضيفه النصر 2-1 ضمن الجولة الرابعة، في ظل غياب الثنائي علي سالمين، وفابيو ليما، قبل أن يعود إلى ارتدائها بصورة مستمرة، منذ مباراة فريقه أمام شباب الأهلي 1-2 في «الجولة 11»، وصولاً إلى مباراة النصر 2-0 في «الجولة 17».

ويعد صالح الذي يخوض موسمه الثامن على التوالي مع الفريق الأول للوصل في دوري المحترفين، الأصغر سناً بين قادة فرق الدوري، حيث تضم القائمة عدداً من «المخضرمين» بقيادة رباعي حراسة المرمى ماجد ناصر صاحب الـ 38 عاماً مع شباب الأهلي، عبدالله سلطان 36 عاماً «الظفرة»، على خصيف 35 عاماً «الجزيرة»، علي الحوسني 34 عاماً «عجمان».

ورفع علي صالح بفضل هدفه الثاني أمام النصر، رصيده إلى 23 هدفاً في 112 مباراة في «دوري المحترفين»، ويعد الموسم الماضي 2021- 2022 الأفضل تهديفياً في مشوار اللاعب الشاب برصيد 9 أهداف، في صدارة قائمة هدافي فريقه بالدوري.

وقال قائد «الإمبراطور» على الفوز المستحق لفريقه، وقال: قدمنا مباراة جيدة، واللاعبون لم يقصروا، في ظل الدعم القوي والمساندة الكبيرة من الجماهير، وتركيزنا على المباراة المقبلة.

وأضاف: سيطرنا على المباراة بشكل جيد ونجحنا في تسجيل هدفين، بفضل التركيز العالي، ونحول أنظارنا إلى الجولة المقبلة.

القادة في الدوري

ماجد ناصر «38 عاماً»، شباب الأهلي

عبدالله سلطان «36 عاماً»، الظفرة

علي خصيف «35 عاماً»، الجزيرة

علي الحوسني «34 عاماً»، عجمان

فواز عوانة «34 عاماً»، بني ياس

عادل تعرابت «33 عاماً»، النصر

بندر الأحبابي «32 عاماً»، العين

شاهين عبدالرحمن «30 عاماً»، الشارقة

عبدالسلام محمد «30 عاماً»، اتحاد كلباء

رافايل دودو «28 عاماً»، خورفكان

محمد الشامسي «26 عاماً»، الوحدة

خالد البلوشي «25 عاماً»، دبا

حمدان ناصر «25 عاماً»، البطائح

علي صالح «23 عاماً»، الوصل