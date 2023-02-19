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الرياضي

«الفرسان» و«الملك» يتصدران نصف نهائي «أقوياء اليد»

«الفرسان» و«الملك» يتصدران نصف نهائي «أقوياء اليد»
19 فبراير 2023 10:52

 
رضا سليم (دبي)

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أسدل الستار على نصف نهائي «دوري أقوياء اليد»، بعدما نجحت 4 فرق في الحصول على «النقاط الاعتبارية» في نهائي البطولة، الذي يقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث حصل شباب الأهلي والشارقة على «نقطتين اعتباريتين»، بعد تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية، فيما حصل العين والنصر على «نقطة اعتبارية» بعدما جاء الفريقان في «وصافة» المجموعتين.
فاز شباب الأهلي على الوصل 30-20 في المباراة التي جرت بصالة «الفرسان»، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 13-6، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 8 نقاط، من فوزين وتعادل، وجاء الوصل في المركز الرابع وله 4 نقاط، فيما خطف العين الفوز من مليحة 32-31 في المباراة التي أقيمت بصالة مليحة، ضمن المجموعة نفسها، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الزعيم» 16-13، ويخطف «نقطة اعتبارية»، بعدما تقدم إلى «وصافة» المجموعة برصيد 7 نقاط، من فوزين وخسارة واحدة، وتراجع مليحة إلى المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، من تعادلين وخسارة.
وواصل الشارقة حصد «العلامة الكاملة» بعد فوزه على الجزيرة 27-23، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 13-11، ليرفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط، فيما جاء الجزيرة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويسبقه النصر الذي فاز على دبا الحصن برصيد 7 نقاط، فيما جاء الحصن في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
وتتوقف مسابقة الدوري بعد نهاية نصف النهائي، نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها النجمة البحريني من 8 إلى 17 مارس المقبل.

دوري أقوياء اليد
شباب الأهلي
الشارقة
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