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الرياضي

ماكلانج «يخطف القلوب»!

ماكلانج «يخطف القلوب»!
19 فبراير 2023 10:09

واشنطن (رويترز) 

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أذهل ماك ماكلانج الجماهير، بعد أن حققت ثلاث من أربع رميات له ليفوز بمسابقة الرميات الساحقة، على هامش مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في سولت ليك.
وتفوق ماكلانج، المنتقل إلى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، والذي خاض مباراتين فقط بدوري المحترفين، في المسابقة بنتيجة 100-99 على تري ميرفي لاعب نيو أورليانز بليكانز.
وخرج كينيون مارتن جونيور لاعب هيوستون روكتس وجريتشو سيمز لاعب نيويورك نيكس بعد الجولة الأولى.
ونال ماكلانج 50 نقطة كاملة في محاولته الأولى حين قفز فوق شخصين، جلس أحدهما فوق كتف الآخر، وسدد الكرة نحو زجاج حامل السلة قبل أن ينهي الرمية بيديه.
وحصل على 49.8 في المحاولة الثانية، حين لف جسده 360 درجة ثم سجل باليدين، ليحقق أعلى علامة إجمالية في الجولة الأولى.
وحقق ميرفي 49.2 نقطة في رميته الساحقة الأخيرة، قبل أن يشاهد الرمية المثالية التي منحت ماكلانج الانتصار. 

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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