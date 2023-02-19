الرجاء والترجي.. «العزف المنفرد» في «الأبطال»



أم درمان (أ ف ب)

كرّس الهلال السوداني عقدة ملعبه «الجوهرة الزرقاء»، لضيفه الأهلي المصري، بفوزه عليه 1-صفر، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

في المقابل، أضحى كل من الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي على مشارف الدور ربع النهائي، بعدما حقق الأول فوزاً عريضاً على مضيفه سيمبا التنزاني 3-صفر، والثاني على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف.

وفي المباراة الأولى، فشل الأهلي في تحقيق الفوز على الهلال طوال 6 مباريات خاضها على ملعب الأخير، فيما حقّق الهلال الفوز الأول له على الأهلي منذ 16 عاماً، عقب انتصاره في 2007 بثلاثية نظيفة في دور المجموعات أيضاً.

ويدين الهلال بانتصاره المهم إلى الكونغولي ماكابي ليليبو الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، ليرفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بست نقاط، فيما حلّ الأهلي ثالثاً بلا نقاط، وله مباراة مؤجلة مع كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب بفارق الأهداف.

وقال خالد بخيت المدرب المساعد للهلال إن فريقه استحق الفوز على الأهلي.

وأوضح بعد المباراة أنها: كانت مباراة صعبة أمام الأهلي بطل أفريقيا وقادم من كأس العالم للأندية، ولم يكن أمامنا سوى الفوز ليكون لدينا أمل في البطولة للمنافسة على التأهل للدور التالي.

وفي دار السلام، لم يتأثر الرجاء المغربي بالدعم الجماهيري المساند لمضيفه سيمبا التنزاني، ليدك شباكه بثلاثية ضمن المجموعة الثالثة.

وكان «النسر الأخضر» الساعي إلى لقبه القاري الرابع، افتتح مشواره بخماسية نظيفة في مرمى فايبرز الأوغندي الذي تعادل مع ضيفه حوريا الغيني سلباً.

وتصدر الرجاء بست نقاط أمام حوريا بأربع نقاط وفايبرز ثالثاً بنقطة، بينما يأتي سيمبا في المركز الأخير بلا نقاط.

وعلى ملعب «5 جويلية« في الجزائر، استعان الترجي التونسي بخبرته الكبيرة وأسقط مضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1-صفر ضمن المجموعة الرابعة.

وتصدر الترجي الترتيب بست نقاط أمام بلوزداد الثاني بثلاث نقاط، بينما يأتي الزمالك المصري ثالثاً بنقطة بالتساوي مع المريخ السوداني الرابع.

وحقق فريق «باب سويقة» أول فوز في ثلاث مواجهات في أرض بلوزداد، ويدين بالانتصار إلى نجمه الليبي حمدو الهوني صاحب الهدف الوحيد.

وقال مدرب بلوزداد التونسي نبيل الكوكي بعد المباراة: أداء الفريق والمردود كانا جيدين ويمكن البناء عليهما، أنا راض عن الفريق وسنستعد لمباراة المريخ خارج أرضنا حيث ستكون مباراة صعبة جداً حيث نتطلع للتعويض.