الريال يعبر أوساسونا ويطارد برشلونة

مدريد (د ب أ)

واصل ريال مدريد مطاردته لبرشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه على مضيفه أوساسونا 2 /صفر في المرحلة الثانية والعشرين.

وفي باقي المباريات فرض فريق سيلتا فيجو بعشرة لاعبين التعادل 1/1 على مضيفه ريال سوسيداد، وفاز ريال مايوركا على ضيفه فياريال 4/2، وريال بيتيس على ضيفه بلد الوليد 2 .1.

وحسم النادي الملكي فوزه على أوساسونا في الشوط الثاني، حيث تقدم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بهدف في الدقيقة 78 ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد الريال إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يلاقي ضيفه قادش مساء اليوم.

وألغى الحكم هدفاً سجله فينيسيوس جونيور للريال في الدقيقة 52 بداعي التسلل. وضاعت فرصة أخرى محققة للريال في الدقيقة 56 عبر تسديدة قوية لرودريجو سيلفا تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا بثبات.

وسيطر الريال على مجريات اللعب تماما وانقذ سيرخيو هيريرا مرمى أوساسونا من هدف محقق بتصديه لفرصة محققة لفينيسيوس.

وجاءت الدقيقة 78 لتشهد الهدف الأول للريال عن طريق فالفيردي بعد هجمة منظمة استغلها فينيسوس جونيور في إختراق منطقة جزاء أوساسونا ثم مرر كرة زاحفة تجاه فالفيردي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة ألغى الحكم هدفاً ثانياً سجله فينيسوس بداعي التسلل. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أكد أسينسيو فوز النادي الملكي بتسجيله الهدف الثاني، بعد خطأ من مدافع أوساسونا استغله ألفارو رودريجيز ومرر الكرة لماركو أسينسيو المنفرد بالمرمى والذي سدد دون عناء في الشباك.