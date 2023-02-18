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جوارديولا يعاتب لاعبيه

جوارديولا يعاتب لاعبيه
19 فبراير 2023 03:00

لندن (د ب أ)

قال جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن لاعبيه لا يمكنهم سوى لوم أنفسهم بعدما فرطوا في نقاط مهمة في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل مع نوتينجهام فورست. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أن مانشستر سيتي كان في طريقه للعودة لقمة جدول الترتيب، بعدما سجل برناردو سيلفا هدف التقدم في الشوط الأول، ولكن الفريق أهدر عدة فرص في الشوط الثاني.
وبهذا التعادل تواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال، الذي لديه مباراة مؤجلة.
وقال جوارديولا: "كان أداءً ذكياً، لعبنا بشكل جيد للغاية ولكننا لم نسجل. في هذا المستوى يجب عليك أن تسجل ولهذا السبب أهدرنا النقاط". 

وأضاف: "كان ينبغي أن ينتهي الشوط الأول 2 / صفر أو 3 / صفر، تلقينا هدفاً من فرصة وحيدة على المرمى. نشعر بالحزن وخيبة الامل ولكن الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة للغاية".
وأردف:" اليوم أضعنا العديد من الفرص. هذا يحدث في كرة القدم. اليوم كنا أفضل من منافسنا ولكن علينا أن نسجل الأهداف. لم نفعل هذا لذلك يجب أن نلوم أنفسنا".

جوارديولا
مانشستر سيتي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
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