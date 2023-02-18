«الفاو» و«صوغان» يرسمان لوحة التألق في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

استضاف ميدان الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، أمس، منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، وتنافست 832 مطية على مدار 28 شوطاً أُقيمت صباحاً ومساءً، وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة 8 كم. وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات إلى شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند والذي قدم «الفاو» على الصدارة بزمن 12:27:0 دقيقة. وحققت «شرح» صاحبة رمز الثنايا في مهرجان «إكسبو 2020» المملوكة لحمد راشد حمد غديّر الكتبي صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت 12:18:9 دقيقة. ونجح «صوغان» لسهيل قريع بالروس العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات، بعد أن سجل توقيتاً 12:43:7 دقيقة.

وتألق «نبهان» بشعار محمد نابت محمد خيله في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت 12:37:2 دقيقة.

شهد ميدان المرموم، صباحاً إقامة 16 تحدياً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كم، خصصت منها 10 أشواط لهجن الإنتاج، وأهدت «شمعة» شعار راشد محمد راشد بن غدير الكتبي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج، وذلك بزمن 12:31:4 دقيقة. وظفرت «الظبي» لخليفة عبد الله علي عبدالله العطية بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج، وسجلت 12:21:8 دقيقة كان هو الأفضل في الفترة الصباحية. وكسب «الشامخ»، المملوك لمحمد راشد حضيرم الكتبي صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج، بعد أن وصل لخط النهاية في زمن 12:39:7 دقيقة. وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار عبدالله حمد بن نصره العامري، والذي قدم «ريبال» بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت 12:38:2 دقيقة. ويشهد ميدان المرموم، صباح ومساء اليوم، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن المهرجان، وذلك على مدار 26 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية، وستكون مسافة السباق 8 كم.