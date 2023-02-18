ويلينز يحقق فوزه الأول مع «الإمارات للدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز البلجيكي تيم ويلينز دراج فريق الإمارات، بالمرحلة الثالثة من مسابقات «طواف الأندلس»، التي انطلقت من ألاكالا دي جواديريا إلى ألاكالا دي لوس جازولس بطول 161 كم، والتي تم اختصارها نظراً لهبوب رياح قوية، وهو الفوز الأول له مع الفريق.

لحق ويلينز بمجموعة الدراجين في المقدمة، حيث بلغ عددهم الإجمالي 21 دراجاً، ممن سبقوا بقية الدراجين خلال السباق بواقع خمس دقائق وثلاثين ثانية، وهو فارق كبير بما يكفي يسمح للمتقدمين بالوصول إلى سفح التلة والمنافسة على الفوز.

وتمكن الدراج البلجيكي قبل انتهاء السباق بنحو 1200 متر من عمل انطلاقة سريعة، لم يلحق به أي من المنافسين، بينما حقق بيير لاتور المركز الثاني من فريق توتال إنيرجيز، وحصل على المركز الثالث ساميول باتيستلا.

كما تمكن تادي بوجاتشار من عبور خط النهاية، متقدماً المجموعة، محتفظاً بالقميص الأصفر بفارق 48 ثانية عن سانتيجو بويتراجو من فريق البحرين فيكتوريوس.

ويعد الفوز اليوم هو السابع لفريق الإمارات هذا الموسم.