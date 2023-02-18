من مونشنجلادباخ إلى البايرن.. سومر وحده لا يكفي!

رضا سليم (دبي)

تفاعلت جماهير بروسيا مونشنجلادباخ، مع ما نشره النادي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الفوز على بايرن ميونيخ 3-2 ضمن منافسات الجولة 21، ليشعل المنافسة على قمة الدوري الألماني رغم تراجعه للمركز الثامن في جدول الترتيب، حيث نشر النادي تعليقاً ساخراً: "قد تشتري الحارس سومر لكنك لا تزال غير قادر على هزيمة بروسيا مونشنجلادباخ"، ونشرت التغريدة مع صورة من مقطع فيديو لأوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، وهو يصرخ غاضباً خلال إحدى الهجمات، وهي رسالة ساخرة جذبت أكثر من 2.7 مليون شخص خلال 4 ساعات من نشرها، وكانت رسالة جلادباخ إلى البايرن أن سومر وحده لا يكفي.

كان يان سومر حارس مرمى مونشنجلادباخ قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ في يناير، لتعويض غياب مانويل نوير حتى نهاية الموسم، وأصبح مونشنجلاباخ عقدة بايرن ميونيخ الذي لم يفز على منافسه في آخر 5 مباريات أقيمت بينهما في الدوري والكأس.

يعتبر بروسيا مونشنجلادباخ منذ موسم 2017/2018 أكثر الفرق فوزاً في مواجهة بايرن ميونيخ، بعدد 6 انتصارات وذلك أكثر من أي فريق آخر في البطولة خلال نفس الفترة، حيث لم يخسر البايرن أكثر من 3 مرات أمام أي فريق آخر في البوندسليجا.

ورغم أن النادي البافاري استمر على القمة في ترتيب الدوري عند 43 نقطة، إلا أن هذه القمة مهدد بعدما بات الفارق نقطة واحدة عن يونيون برلين (42) الذي يستقبل شالكه بعد ظهر اليوم، ويمكنه في حال فوزه أن ينزيح بايرن من الصدارة كما يمكن لفريق بروسيا دورتموند الثالث مع 40 نقطة، أن يعادل بايرن إذا ما نجح الأحد أيضاً بإسقاط ضيفه هرتا برلين.