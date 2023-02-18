«عامل توصيل» يحرج رونالدو

رضا سليم (دبي)

تحول البرازيلي جونيور ميسياس لاعب فريق ميلان إلى نجم الشباك لجماهير فريقه، بعدما سجل هدف المباراة الوحيدة أمام مضيفه مونزا، ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي الممتاز، وقفز ميلان مركزين ليستقر في الثالث برصيد 44 نقطة، متساوياً مع جاره إنتر ميلان الذي يستضيف أودينيزي تاسع الترتيب.

وعادل ميسياس الذي كان يعمل بوظيفة "عامل التوصيل" قبل أن يتعاقد معه ميلان قادماً من كروتوني أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإيطالي، على سبيل الإعارة وتم تفعيل التعاقد معه في الصيف الماضي، أرقام الظاهرة رونالدو مع ميلان بعدما سجل 9 أهداف وهو نفس رصيد الأسطورة البرازيلي في موسمين مع ميلان (2006-2008)، حيث سجل رونالدو 9 أهداف فقط في 20 مباراة، كما تخطى ميسياس أرقام البرازيلي ريفالدو مع الميلان، والذي سجل له 8 أهداف موسم 2002-2003.

وعمل ميسياس في توصيل الأغراض في الصيف، بدلاً من الذهاب في عطلة، لكسب لقمة العيش. أدت هذه التضحيات إلى انتقاله إلى ملعب "سان سيرو" ليدافع عن ألوان أحد الأندية الأكثر شهرة في العالم، وقاده للفوز بأول سكوديتو له منذ عام 2011 والتاسع عشر في تاريخه.