ميلان بطل «ديربي برلسكوني»

مونزا (أ ف ب)

حسم ميلان بصعوبة مواجهة مضيفه مونزا بفوزه بهدف في مباراة أطلق عليها اسم "ديربي برلسكوني"، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وأحرز البرازيلي جونيور ميسياس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31، ليرفع "روسونيري" رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع إنتر الذي يستضيف أودينيزي لاحقاً، فيما تجمّد رصيد مونزا عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذه الخسارة هي الأولى لمونزا في العام الحالي، وقبل المباراة حقق سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة، لكن طموحه بالفوز على النادي الذي كان يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني لم يتحقق.

وصحيح أن مونزا المملوك راهناً من برلوسكوني بدأ المباراة بقوة وهدّد مرمى ميلان منذ الدقائق الأولى، غير أن تألق الحارس الروماني كيبريان تاتاروسانو حال دون تسجيل أهداف.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين، تمكّن ميلان الذي دخل المباراة في أعقاب فوزه على توتنهام الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، من تسجيل هدف الفوز بعدما تربّص ميسياس لكرة عرضية شتتها الدفاع، وحطّت أمامه على مشارف منطقة الجزاء، فسددها قوية في الشباك.

وحاول مونزا العودة بالمباراة في أكثر من مناسبة، من دون جدوى.

سبق للروسونيري أن أسقط منافسه 4-1 على ملعب سان سيرو في المباراة الأولى التي جمعتهما.

وهذا الفوز الثاني توالياً لميلان في الدوري بعد أن عاد في المرحلة الماضية إلى سكة الانتصارات على حساب تورينو، بعد سلسلة كارثية شهدت على خمس مباريات من دون فوز في "سيري أ"، بالاضافة الى خروجه من الكأس.

وقبيل ذلك، حقق بولونيا فوزاً مهماً على سمبدوريا 2-1.

وسجّل هدفي بولونيا روبرتو سوريانو (27) وريكاردو أورسوليني (90)، فيما أحرز المغربي عبدالحميد صابيري هدف سمبدوريا الوحيد (68 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، قفز بولونيا سابعاً برصيد 32 نقطة، فيما بقي سمبدوريا في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 11 نقطة.