ليفربول يهدد آمال نيوكاسل في «المربع»

نيوكاسل (رويترز)

ألحق ليفربول بمنافسه نيوكاسل يونايتد خسارته الثانية فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه 2- صفر في سانت جيمس بارك بفضل هدفي داروين نونيز وكودي جاكبو.

وبدأ فريق المدرب يورجن كلوب بقوة وأحرز هدفين مبكرين، قبل أن يتعرض نيك بوب حارس نيوكاسل للطرد في الدقيقة 22.

وكانت الخسارة الوحيدة السابقة لنيوكاسل هذا الموسم في الدوري أمام ليفربول أيضاً في نهاية أغسطس الماضي.

وافتتح نونيز التسجيل بعدما استقبل تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد، وسدد بقوة داخل الشباك في الدقيقة العاشرة.

وأضاف جاكبو الهدف الثاني مع ليفربول بعد سبع دقائق مستفيداً من تمريرة ذكية من محمد صلاح.

وتقدم بوب عن مرماه لإبعاد تمريرة طويلة من الحارس أليسون نحو صلاح، لكنه سقط أرضاً ثم أبعد الكرة بيده قبل اللاعب المصري، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

ورغم النقص العددي، صنع نيوكاسل أكثر من فرصة خطيرة وسدد في العارضة كما تدخل الحارس أليسون لإبعاد أكثر من محاولة.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي، بعد أربع مباريات دون انتصار، ليصبح ثامناً برصيد 35 نقطة وبفارق ست نقاط عن نيوكاسل، كما يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وتعرضت آمال نيوكاسل في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضربة، بعدما فاز مرة واحدة في آخر سبع مباريات بالدوري.