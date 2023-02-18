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«فخر أبوظبي» يعبر «السماوي» بـ «ثنائية»

«فخر أبوظبي» يعبر «السماوي» بـ «ثنائية»
18 فبراير 2023 22:23

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


حقق الجزيرة فوزاً مستحقاً على بني ياس بهدفين، في المباراة التي أُقيمت باستاد محمد بن زايد، في ختام «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، أحرز علي مبخوت الهدف الأول في الدقيقة 64، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في «وصافة» هدافي البطولة، فيما سجل خالد العطاس بالخطأ في مرماه، بتحويل تسديدة تراوري إلى داخل شباك «السماوي» في الدقيقة 88. 

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رفع الجزيرة رصيده إلى «النقطة 30» ليحافظ على مركزه السادس، وتوقف رصيد بني ياس عند «النقطة 19» في المركز التاسع.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر الجزيرة على معظم فتراتها، في حين شكلت هجمات الأرجنتيني خمينيز لاعب «السماوي» خطورة على مرمى الحارس على خصيف الذي تألق في إنقاذ أكثر من فرصة، أبرزها رأسية ساشا في الشوط الأول.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
بني ياس
علي مبخوت
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