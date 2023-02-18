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300 مليون إسترليني لا تكفي يا تشيلسي!

300 مليون إسترليني لا تكفي يا تشيلسي!
18 فبراير 2023 21:34

 لندن (رويترز) 
رغم إنفاق نحو 300 مليون جنيه استرليني في يناير، فشل تشيلسي في هز شباك ضيفه الذي قاده المدرب المؤقت روبن سييس بعد إقالة نيثن جونز الأسبوع الماضي.
وأحرز جيمس وارد-براوس هدفاً معتاداً من ركلة حرة ليمنح ساوثهامبتون متذيل الترتيب الفوز 1-صفر على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويزيد الضغط على المدرب جراهام بوتر اليوم السبت.
واحتسب الحكم خطأ ضد سيزار أزبليكويتا ليسدد وارد-براوس الكرة من فوق الحائط داخل المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.
وسقط أزبليكويتا في الشوط الثاني بسبب إصابة في الرأس وخضع للعلاج لنحو عشر دقائق من أطباء الفريقين، قبل أن يخرج على محفة طبية.
وكان تشيلسي، الذي أحرز أربعة أهداف في عشر مباريات بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد، الطرف الأفضل في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل بواسطة رحيم سترلينج وكاي هافرتس.
وتوقف رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر، بينما ما زال ساوثهامبتون في المركز الأخير وله 18 نقطة متأخراً بثلاث نقاط عن الأمان. 

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