فوز مسافي والتعاون في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



عاد مسافي والتعاون بالفوز خارج قواعدهما، بعدما تفوق الأول على مضيفه الذيد 2-0، والثاني على جاره الرمس بالنتيجة ذاتها، فيما حسم التعادل 2-2 مواجهة فرسان هسبانيا والجزيرة الحمراء، ضمن «الجولة 22» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي انطلقت «الجمعة» بتفوق سيتي على ضيفه بينونة 2-0.

وتختتم الجولة «الأحد» بمواجهات حتا «المتصدر» برصيد 43 نقطة، أمام ضيفه الفجيرة صاحب «المركز 14» وله 23 نقطة، فيما يحل دبا الحصن «الوصيف» بـ 41 نقطة ضيفاً على العروبة صاحب المركز الثاني عشر بـ 25 نقطة، ويستقبل الإمارات «الثالث» برصيد 38 نقطة، ضيفه جلف أف سي، فيما يواجه الحمرية «الرابع» مضيفه العربي.