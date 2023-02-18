«وود» يبعد السيتي عن الصدارة الإنجليزية

لندن(د ب أ)

فشل فريق مانشستر سيتي في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعادل مع مضيفه نوتينجهام فورست 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز أرسنال على مضيفه أستون فيلا 4 / 2، وساوثهامبتون على تشيلسي 1 / صفر، وإيفرتون على ليدز 1 / صفر، وبورنموث على وولفرهامبتون بذات النتيجة، وفولهام على برايتون 1 / صفر، وتعادل كريستال بالاس مع برينتفورد 1 / 1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 41، وتعادل نوتينجهام فورست في الدقيقة 84 بهدف سجله كريس وود.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، كما رفع نوتينجهام فورست رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.