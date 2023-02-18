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«لطمة جلادباخ» تهدد «قمة البايرن»

«لطمة جلادباخ» تهدد «قمة البايرن»
18 فبراير 2023 21:07

برلين(د ب أ)

أصبح بايرن ميونيخ مهدداً بفقدان موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بخسارته على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ 2/3 في المرحلة الحادية والعشرين. 

وفي باقي المباريات فاز لايبزج على مضيفه فولفسبورج 3 /صفر، وشتوتجارت على ضيفه كولون 3 /صفر، وفرايبورج على مضيفه بوخوم 2 /صفر. ورغم الخسارة ظل بايرن في الصدارة برصيد 43 نقطة لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن يونيون برلين، والذي يلتقي غداً الأحد مع ضيفه شالكه. وعلى ملعب بروسيا بارك، تعرض بايرن لصدمة مبكرة تمثلت في طرد دايوت أوباميكانو في الدقيقة الثامنة، بسبب مخالفة ضد الحسن بليا لاعب جلادباخ. واستغل جلادباخ النقص العددي في صفوف ضيفه وتقدم بهدف عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة 13، لكن المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج أدرك التعادل للنادي البافاري في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني أحرز جلادباخ هدفين متتاليين عن طريق جوناس هوفمان والفرنسي ماركوس تورام في الدقيقتين 55 و84، ثم رد ماتيس تيل بهدف لبايرن في الوقت بدل الضائع للمباراة. 

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وحصد مونشنجلادباخ ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن. 

وعلى ملعب رورستاديون، سجل فرايبورج هدفاً في كل شوط ليفوز على بوخوم بهدفين دون رد.
وتقدم النمساوي ميكايل جريجوريتش بهدف لفرايبورج في الدقيقة 39، ثم أضاف لوكاس هويلير الهدف الثاني في الدقيقة 51.
الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بوخوم عند 19 نقطة في المركز الثالث من القاع.
وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، فاز لايبزج على مضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف. حملت توقيع السويدي إيميل فورسبيرج في الدقيقة 14، والنمساوي كونراد لايمر في الدقيقة 85، والمجري دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 90.
الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 39 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فولفسبورج عند 30 نقطة في المركز السابع. 

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، ابتعد شتوتجارت خطوة عن منطقة الخطر، بفضل فوزه على ضيفه كولون بثلاثة أهداف دون رد. وافتتح جيل دياز التسجيل في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف بورنا سوسا الهدف الثاني في الدقيقة 59، وتبعه تانجوي كوليبالي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74.
الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد كولون عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

بايرن ميونيخ
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