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«الدقيقة 105» تمنح الوحدة «العلامة الكاملة» أمام البطائح

«الدقيقة 105» تمنح الوحدة «العلامة الكاملة» أمام البطائح
18 فبراير 2023 20:33

 
أبوظبي (الاتحاد)


اقتنص الوحدة ثلاث نقاط من ذهب، بالفوز على البطائح 2-1، في «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد مباراة كشفت عن أسرارها في «الرمق الأخير»، ليرفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة 34» بالتساوي مع العين والشارقة، في حين توقف رصيد «الراقي» عند «النقطة 15»،
أحرز هدفي «أصحاب السعادة»، تيجالي في الدقيقة 51، و«البديل» الأرجنتيني دانييل في الدقيقة 105، فيما أحرز لورنسي هدف البطائح في الدقيقة 63، وأضاع جواو بيدرو ضربة جزاء ل «الراقي».
سيطر الوحدة على اللقاء منذ البداية، واضطر «العنابي» إلى إجراء تغيير اضطراري بخروج محمد علي للإصابة، ونزول محمود خميس بدلاً منه، وأتيحت فرصة خطرة للضيوف، عندما سدد 
سيكو بابا كرة قوية فوق العارضة.
كثف «العنابي» ضغطه في الشوط الثاني، حتى أحرز تيجالي هدف التقدم بـ «الكعب» في الدقيقة 51، وبعدها أهدر جواو بيدرو ضربة جزاء لمصلحة البطائح، بتسديد الكرة خارج المرمى، قبل أن يدرك لورنسي هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 63. 

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وتسابق الفريقان في إهدار الفرص، حتى رجح «البديل» الأرجنتيني دانييل كفة الوحدة برأسية جميلة في الدقيقة 105، لتذهب النقاط الكاملة إلى «العنابي».

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