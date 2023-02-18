انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي لرابطة محترفي الجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، اليوم، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو «بدون بدلة»، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتميزت المنافسات بقوة الأداء والنزالات المتكافئة، التي كان نجومها نخبة اللاعبين من الدولة ومختلف أنحاء العالم وسط حضور جماهيري غفير.

حضر النزالات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وحسن الفردان الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي - الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وحلّق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالصدارة مع ختام منافسات اليوم الأول، فيما حلّت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي شباب الأهلي في المركز الثالث.

وشهدت المنافسات مشاركة واسعة في فئات الناشئين والشباب والأساتذة، علماً بأن البطولة دشّنت الموسم الرياضي الجديد للرابطة، وتدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، تشكّل بداية مثالية للاعبين المشاركين.

وتقدم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو باسم الاتحاد برسالة شكر وتقدير وعرفان للقيادة الرشيدة، على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، وخصوصاً الجو جيتسو التي تقود النهضة الرياضية للدولة من خلال الإنجازات التي يحققها أبناء وبنات الوطن في مختلف المحافل، وترسيخها لمكانة الإمارات والعاصمة أبوظبي موطنا عالميا للعبة والوجهة الأولى للأبطال من جميع أنحاء العالم.

وأشاد الظاهري بالمشاركة الواسعة في البطولة من قبل اللاعبين والمحترفين الذين يمثلون أكثر من 50 دولة، وزيادة نسبة المشاركة بالمقارنة مع النسخ الماضية، منوهاً في الوقت ذاته بجهود اللجنة المنظمة والشركاء الذين يساهمون بدقة التنظيم والاحترافية العالية والمظهر المشّرف الذي تظهر به البطولة، وبما يليق بمكانة الدولة والعاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات العالمية.

وأكد الظاهري أن البطولة تعكس جودة البطولات التي تقدمها أبوظبي للعالم، لافتاً إلى أن عاصمة الجو جيتسو ترسخ موقعها كأكبر مطور للعبة على مستوى العالم، حيث أصبحت بطولاتها تتصدر الأجندات العالمية للرياضة، فضلاً عن مساهمتها في صقل المواهب وصناعة الأبطال، وهو ما يواكب إستراتيجية اتحاد الإمارات للجو جيتسو الرامية إلى إعداد نخبة من النجوم القادرين على اعتلاء منصات التتويج الدولية.

ويقول حسن الفردان الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة: نفخر بشراكتنا مع اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ونحرص على المساهمة في دعم هذه البطولة القوية وغيرها من البطولات المميزة التي ستجري خلال الموسم.

وأضاف: إنه لشرف كبير أن أقوم بالمشاركة في تتويج الفائزين الذين يمثلون الجيل القادم من الأبطال. إننا نعتز بهذه الشراكة، وسنبذل جهدنا في مساعدة الاتحاد على تحقيق أهدافه المتمثلة في تطوير الجو جيتسو في جميع أنحاء العالم.