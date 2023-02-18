الريال يعثر على «بديل» بنزيمة

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن تأكد خروج الفرنسي كريم بنزيمة من تشكيلة ريال مدريد التي تواجه أوساسونا على ملعبه باستاد بامبيلون في إطار الجولة 22 للدوري الإسباني ، بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به في مباراة إليتشي الأخيرة في "الليجا"، وقع اختيار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني على لاعب أوروجواياني ولكنه مولود في إسبانيا، لكي يحل محل مهاجمه الفرنسي الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم العام الماضي، وضمه إلى قائمة الفريق. اللاعب يُدعى ألفارو رودريجيز ويبلغ من العمر 18عاماً إذ أنه مواليد 14يوليو 2004، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ومهارات عالية إلى جانب سرعته الكبيرة. ويجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح، حيث إنه صاحب طول فارع " 93. 1متر".

ويقول أنشيلوتي عن هذا الشاب إنه واعد ومبشر بمستقبل كبير ويثق تماماً في إمكانياته، حيث سبق أن شاهده وهو يلعب مع فريق "لوكاستيا" رديف ريال مدريد.

وأضاف أنشيلوتي: أسلوب رودريجيز مختلف عن بقية مهاجمي الملكي وطوله الفارع يساعد الفريق كثيراً .

جدير بالذكر أن هذا الشاب عاد مؤخراً من أوروجواي بعد أن شارك في بطولة كأس أميركا الجنوبية تحت 20سنة ، وقاد منتخب بلاده للمركز الثاني في هذه البطولة وسجل 5 أهداف في المباريات السبع التي لعبها في هذه البطولة.

وذكرت مصادر إسبانية مطلعة إن ألفارو رودريجيز سيكون منافساً يُخشى جانبه بفضل موهبته الكبيرة، ويلعب بقدمه اليسري ويجيد اللعب في الهجوم والجناح.

وتبلغ قيمته السوقية الحالية مليوني يورو.

ووصل رودريجيز إلى ريال مدريد قبل عامين وتحديداً في أول يوليو 2021، ويمتد عقده حتى 2027.