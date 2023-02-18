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عجمان يعود إلى «سكة الانتصارات»

عجمان يعود إلى «سكة الانتصارات»
18 فبراير 2023 19:53

 
رضا سليم (دبي)

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عاد عجمان إلى «سكة الانتصارات»، على حساب دبا 3-2، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن «الجولة 17»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة 29» فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند «النقطة الرابعة»، في المركز الأخير، تقدم عجمان عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 19، وتعادل ألفارو لدبا في الدقيقة 43، وبعد دقيقتين يمنح علي مدن الأسبقية لـ «البركان» بالهدف الثاني في الدقيقة 45، وأتبعه بالهدف الثاني له والثالث لعجمان في الدقيقة 53، وأحرز بيدو الهدف الثاني لدبا من ضربة جزاء في الدقيقة 63.
جاءت المواجهة متوسطة المستوى، وخلت من الإثارة على المرميين، ورغم سيطرة أصحاب الأرض، إلا أن الخطورة غابت عن مرمى الحارس حميد عبدالله، ولم تكن هناك إلا كرة وليد أزارو لعبها فوق العارضة، من عرضية بريستيج، وبدأ الضيوف في التحرك تجاه علي الحوسني، من خلال 3 تسديدات، في أقل من دقيقتين، عن طريق عامر عمر ألفارو وإدواردو الذي تعرض للإصابة، وتم استبداله باللاعب شينا.
ونجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في شباك حميد عبدالله في الدقيقة 19، وهو الهدف الشخصي الرابع له في الدوري هذا الموسم، وألغى الحكم هدفاً سجله أزارو بداعي التسلل في الدقيقة 33، ويهدر ألفارو أقرب فرصة للتسجيل، عندما لعب رأسية بجوار القائم لمرمى علي الحوسني.
ويستغل ألفارو دي أولفيرا مهاجم دبا خطأ الحوسني، ويخطف الكرة من أمامه، ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 43، وهو الهدف الشخصي الثاني له في الدوري، وبعد دقيقتين يعدل علي مدن النتيجة ليضع «البرتقالي» في المقدمة مجدداً بالهدف الثاني في الدقيقة 45، وهو الهدف الشخصي الثالث له في الدوري، لينهي «البرتقالي» الشوط متقدماً 2-1.
وفي الشوط الثاني، ينجح علي مدن في إضافة الهدف الثاني له والثالث لـ «البرتقالي» في الدقيقة 53، ويقلص بيدرو الفارق لـ «النواخذة» بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 63، ويحصل جوران مدرب «البرتقالي«على البطاقة الحمراء، للاعتراض على قرار الحكم، ولم تتغير النتيجة، رغم أن المواجهة امتدت إلى الدقيقة 104، بعدما احتسب الحكم 14 دقيقة وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع، وتنتهي المباراة بفوز عجمان 3-2.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
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