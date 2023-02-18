الهلال يعبر الأهلي في «الأبطال»

الخرطوم (د ب أ)

فاز الهلال السوداني على الأهلي المصري 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وسجل ماكابي ليليو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة إهدار ماكابي ليليو فرصة تسجل الهدف الثاني، بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، ليحتل المركز الثاني خلفه . على الجانب الأخر، خسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة، بعدما تأجلت مواجهته أمام القطن في الجولة الماضية، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي حصل فيها على المركز الرابع. وحاول الهلال أن يفرض أسلوب لعبه خلال الدقائق الأولى ومباغتة الأهلي بهدف مبكر ، لكنه لم ينجح في ذلك. وشن الأهلي أول هجمة له على مرمى الهلال بعد مضي سبع دقائق عندما سدد حسين الشحات كرة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بالكاد بجوار القائم الأيسر.

وبمرور الوقت اقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب لكن دون فرص حقيقية على المرميين.

وحاول ماكابي ليليبو لاعب الهلال أن يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت سهلة لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

ولاحت فرصة جديدة للهلال عن طريق لامين جارجو، الذي سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس محمد الشناوي.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه على منافسه لتسجيل هدف في شباك الشناوي، فيما بادله الأهلي الهجمات.

وفي الدقيقة 54 سجل الهلال الهدف الأول عن طريق ماكابي ليليو من ضربة حرة مباشرة نفذها قوية في شباك الشناوي مسجلاً هدف التقدم لفريقه. وبات الهلال الأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة ونجح في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 65، بعد عرقلة تعرض لها والي الدين خضر داخل منطقة الجزاء من حمدي فتحي.

ولم ينجح الهلال في إضافة الهدف الثاني بعدما تصدى الشناوي للضربة التي نفذها ليليو مفوتا عليه، فرصة تعزيز التقدم. وفي الدقائق الأخيرة، دافع الهلال عن تقدمه وتراجع إلى منطقة جزائه خشية تلقي هدف في شباكه، فيما حاول الأهلي تفادي الخسارة والخروج من المباراة ولو بنقطة التعادل دون جدوى.