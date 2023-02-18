الأحد 19 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أرسنال يستعيد القمة برباعية أستون فيلا

أرسنال يستعيد القمة برباعية أستون فيلا
18 فبراير 2023 18:48

لندن (د ب أ)

قلب فريق أرسنال تأخره بهدف أمام مضيفه أستون فيلا إلى فوز 4 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

أخبار ذات صلة
جوارديولا يعاتب لاعبيه
أرسنال يعود من «فيلا بارك» بجرعة ثقة

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله أولي واتكينز في الدقيقة السادسة، وتعادل أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 16، قبل أن يسجل كوتينيو الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا 2 / 1.
وفي الشوط الثاني، سجل أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق أوليكساندر زينشينكو، ثم سجل أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما سدد جورجينيو كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم بالحارس إيميليانو مارتينيز قبل أن تعانق الشباك.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال. 

ورفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه نوتينجهام فورست في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.
وهذا هو الانتصار الأول لأرسنال بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، وهو الفوز السابع عشر للفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها. في المقابل، هذه هي الخسارة الحادية عشرة لأستون فيلا في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

أرسنال
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلتقي ريشي سوناك
عربي ودولي
أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»
18 فبراير 2023
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
اليوم 03:08
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
اليوم 03:07
مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
الإمارات
اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية
اليوم 03:07
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
الإمارات
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©