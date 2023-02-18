قرعة «دبي الحرة للتنس» تكشف عن مواجهات حماسية

دبي (الاتحاد)

تستعد بطولات سوق دبي الحرة للتنس بنسختها الثالثة والعشرين لاستضافة تشكيلة استثنائية من اللاعبات تم الكشف عنها خلال القرعة الرسمية لبطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات 1000 نقطة، حيث ستتنافس مجموعة من ألمع اللاعبات طوال أسبوع حافل بالحماس على أرض استاد دبي للأسواق الحرة للتنس، في المنافسات التي تنطلق غداً «الأحد» وتستمر حتى 25 فبراير الجاري.

وشملت القرعة 64 لاعبة، بما في ذلك 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم وخمسة فائزات في البطولات الأربع الكبرى يحملن ما مجموعه 10 ألقاب، وتأهلت الأسماء الثمانية الأولى في البطولة إلى الجولة الثانية مباشرةً باعتبارهنّ من المصنفات ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم.

وبناءً على نتائج القرعة، ستجمع المباريات تشكيلة من أبرز الأسماء في المجموعة الأصعب في البطولة، حيث تتنافس إيجا شفيونتيك، حاملة لقبة بطولة فرنسا وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة (المصنفة الأولى في البطولة)، إلى جانب مجموعة من النجمات، بمن فيهنّ الفرنسية كارولين جارسيا (المصنفة الرابعة في البطولة)، والأميركية كوكو جوف (المصنفة الخامسة في البطولة)، واليونانية ماريا سكاري (المصنفة السادسة في البطولة)، وحاملة لقب بطولة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (المصنفة التاسعة في البطولة) التي خسرت نهائي 2020، وفيرونيكا كودرميتوفا (المصنفة العاشرة في البطولة) التي وصلت إلـى المباراة النهائية العام الماضي، وليودميلا سامسونوفا (المصنفة الرابعة عشرة في البطولة)، والبيلاروسية الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين فيكتوريا أزارينكا (المصنفة الخامسة عشرة في البطولة).

فيما تشارك البيلاروسية أرينا سابالينكا (المصنفة الثانية في البطولة) هذا العام بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير لتحقق أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، وذلك ضمن مجموعة مختلفة تضم الأميركية جيسيكا بيجولا (المصنفة الثالثة في البطولة)، وداريا كساتكينا (المصنفة السابعة في البطولة) التي وصلت إلى النهائي عام 2018، والسويسرية بليندا بنسيك (المصنفة الثامنة في البطولة) والتي سبق أن حصدت اللقب عام 2019، والبرازيلية بياتريس حداد مايا (المصنفة الحادية عشرة في البطولة)، وبطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بترا كفيتوفا (المصنفة الثانية عشرة في البطولة) التي فازت باللقب قبل عقد من الزمن، وحاملة اللقب والفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة لعام 2017 اللاتفية يلينا أوستابينكو (المصنفة الثالثة عشرة في البطولة)، وإيكاترينا الكسندروفا (المصنفة السادسة عشرة في البطولة).