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مارسيلو يعلن قراراً مفاجئاً!

مارسيلو يعلن قراراً مفاجئاً!
18 فبراير 2023 18:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد 16 موسماً قضاها الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، لاعباً في ريال مدريد الإسباني، حتى الصيف الماضي، شد الرحال إلى اليونان، حيث وقع عقداً في سبتمبر الماضي مع أوليمبياكوس، لمدة عام قابل للزيادة عام آخر، غير أنه قرر فجأة الرحيل بدعوى بوجود عرض آخر لم يكشف عنه.إلا أن الصحافة اليونانية ذكرت أن أوليمبياكوس لديه معرفة بالعرض المقدم لمارسيلو من جانب نادٍ غير معلوم، وإنه جارٍ التفاوض مع وكيل اللاعب، من أجل فسخ عقده بالتراضي.
وفي المقابل، ذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه لا يبدو أن هناك عرضاً جديداً من نادٍ آخر، وإنما كل ما في الأمر أن مارسيلو يرغب في الرحيل عن النادي لأسباب لم يفصح عنها، ما يعني أنه قد ينتهي به الأمر إلى تعليق حذائه الآن، رغم أنه بمقدوره اللعب لسنوات أخرى قبل الاعتزال النهائي، لكونه في سن 34.
مارسيلو، المولود في 12مايو 1988، أكثر لاعب في تاريخ ريال مدريد حصولاً على بطولات وألقاب برصيد 25 بطولة.
وبدأ مسيرته الاحترافية في فلومينينسي موسم 2005-2006، وانتقل بعدها إلى ريال مدريد عام 2007، واستمر حتى صيف 2022، ثم شد الرحال إلى أوليمبياكوس اليوناني. 

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ولعب مارسيلو لمنتخبات الشباب تحت 17 و20 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2006، واستمر فيه حتى اعتزل دولياً في 2018.

مارسيلو
ريال مدريد
اليونان
أولمبياكوس
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