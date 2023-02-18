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انطلاق «كأس مانشستر سيتي أبوظبي»

انطلاق «كأس مانشستر سيتي أبوظبي»
18 فبراير 2023 17:20

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت اليوم كأس مانشستر سيتي أبوظبي، في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ناشئ من مختلف أنحاء العالم.
وحضر جاريث تايلور، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للسيدات، افتتاح البطولة التي تحتفل هذا العام بنسختها الرابعة، وتابع أداء اللاعبين الناشئين الموهوبين.
وتشهد البطولة مشاركة فريق من 13 دولة، يخوضون المنافسات على مدار يومين حافلين بالمتعة الكروية في سبيل الفوز بلقب البطولة ورفع كأسها.
وبالإضافة إلى المنافسات الكروية على أرض الملعب، ينضم كل من «مون بيم» و«مونشستر»، تميمتي مانشستر سيتي، إلى جمهور الحدث في قرية السيتي التي تقدم أنشطة متنوعة للكبار والصغار، بما في ذلك تلوين الوجوه، وسحوبات على جوائز حصرية.

أبوظبي
مانشستر سيتي
مدينة زايد الرياضية
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