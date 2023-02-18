أرتيتا يكشف مرشحه للقب «البريميرليج»



أنور إبراهيم (القاهرة)



تتواصل الإثارة والمتعة على قمة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وتشتد المنافسة بين حامل اللقب مانشستر سيتي بقيادة «الداهية» بيب جوارديولا المدير الفني، وأرسنال بقيادة نظيره «التلميذ النجيب» ميكيل أرتيتا الذي نجح من بداية هذا الموسم، في صنع فريق قوي تصدر به المسابقة من بدايتها، إلى أن انتزع «السيتي» القمة أخيراً بفارق النقاط، لتنذر الجولات القادمة بمنافسه أكثر شراسة لتحديد الفائز باللقب.

غير أن ميكيل أرتيتا يعتقد بشدة أن «السيتيزن» سيحسم السباق في نهاية المطاف، وأنه هو المرشح الأول للاحتفاظ باللقب.

وقال: لا أنكر أن كثيراً من الناس يريدون فوز أرسنال ببطولة «البريميرليج»، وأنهم متعاطفون معي ومع لاعبينا، وسعداء بمسيرتنا الناجحة حتى الآن هذا الموسم.

غير أنه كان واقعياً وموضوعياً عندما هتف قائلاً: إذا سألتم الناس على أي فريق يراهنون خلال الأشهر الستة القادمة للفوز باللقب، أعتقد أن الكثيرين سيكون لهم «خيار آخر».

واعترف أرتيتا بأنه رغم فارق النقاط الذي كان كبيراً في فترة ما، لم يكن يتصور أن يفوز فريقه باللقب، لأنه يعرف جيداً جداً ما يمكن أن تفعله «الماكينة» التي صنعها وبناها مواطنه بيب جوارديولا في ملعب «الاتحاد».

وأضاف: لم نكن مرشحين مطلقاً للفوز النهائي بـ «البريميرليج»، وهذا رأيي حتى الآن ولم يتغير، وأعتقد جازماً من أول يوم للمسابقة أن مانشستر سيتي هو المرشح «رقم واحد»، وهو يستحق ذلك بالنظر إلى ما حققه من نجاحات وتفوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.