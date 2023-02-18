جوديانو أول المتأهلين لجائزة لونجين الكبرى



الشارقة (وام)



حقق الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو المشارك رقم «50» مع جواده «نيكولاج دو ميوسيك» فوزاً مدوياً، وتوّج بجائزة لونجين في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في بطولة الكأس من فئة خمس نجوم، بعدما نجح في إكمال منافسة الجولة الواحدة على حواجز 150 سم بزمن سريع جداً بمقاييس القفز بلغ 60.81 ثانية، متغلباً به على 60 متنافساً، 14 منهم بأداء نظيف دون خطأ.

وتُوج الفارس الإيرلندي شين برين المشارك رقم «18»، مع جواده «زد سيفن إبسويتش» الذي أكمل الجولة في 65.00 ثانية بجائزة المركز الثاني، فيما تُوج الفارس النمساوي جيرفرايد بوك المشارك رقم «23» بصحبة جواده «إكويترون ميلودي في دي» في 65.81 ثانية بجائزة المركز الثالث.

وتفوقت الفارسة الإيرلندية جاسيكا بورك في أولى منافسات الحدث الرئيس - بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم - وجاء فوز جاسيكا في المنافسة الترحيبية بمواصفات المرحلتين برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، بمشاركة 52 فارساً وفارسة، نجح منهم 14 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتصدرتهم الفارسة جاسيكا المشاركة رقم «39» مع الفرس «إنبولس»، وأكملت المرحلة الثانية في زمن هو الأفضل، بعد أن بلغ 27.08 ثانية، وحصد الفارس الألماني ديفيد ويل المشارك رقم «35» مع الجواد «سنتو دو روت» جائزة المركز الثاني، بعد تسجيله زمناً بلغ 27.10 ثانية.

وحل الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو المشارك رقم «24» والجواد «جوليوس دي» في المركز الثالث، بزمن بلغ 27.12 ثانية.

وشهد الميدان الخارجي بنادي الشارقة اليوم - ثالث أيام البطولة استعراضاً مثيراً بين نخبة فرسان القفز من دول العالم في منافسة تحدي كفالور للسرعة على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وفيها يستبدل كل خطأ بأربع ثوان، تضاف إلى زمن الفارس وقبل تحدياتها 40 فارساً وفارسة، نجح 6 منهم في إكمال جولة السرعة دون خطأ، وفي أزمنة متفاوتة حسمت المراكز بين فرسان المقدمة وأفضل الأزمنة دون خطأ أنهى به الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو المشارك رقم «31» بصحبة جواده «جوليوس دي»، وتوّج بكأس تحدي كفالور وبلغ 57.97 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس السعودي رمزي الدهامي المشارك رقم «23» بالجواد «هاي كواليتي»، وأكمل الجولة في 59.04 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس الألماني ديفيد ويل المشارك رقم «27» مع جواده «سنتو دو روت»، وأكمل الجولة في 59.35 ثانية.

وتواصلت منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين في ثاني أيام البطولة بالميدان الخارجي الذي شهد تحدياً كبيراً بين 68 فارساً وفارسة في منافسة من جولة واحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم على جائزة ماجستي التأهيلية أفضى إلى إكمال 21 فارساً للجولة دون خطأ، وفيها أكمل الفارس الألماني ديفيد ويل المشارك رقم (54) ثنائية بجواده «إيسي»، بعد إكماله الجولة في زمن سريع بلغ 63.44 ثانية، نال به جائزة الصدارة وأقوى محاولة لانتزاعها منه جاءت من الفارس السوري محمد مغيث الشهاب المشارك رقم «66» مع الجواد «زلاسار دي»، إلا أنه أكمل الجولة في زمن بلغ 64.41 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني، وجاءت نتيجة الفارسين الأول والثاني خصماً على حساب صاحب المركز الثالث فارس نادي الشارقة الشاب هزاع حمد الظاهري المشارك رقم «17» بالجواد «إيلوي» الذي أكمل معه الجولة في 66.79 ثانية.

وعلى الميدان الداخلي بمركز الشارقة للفروسية أقيمت منافسة المرحلتين الخاصة من فئة النجمتين على حواجز 115 سم برعاية كفالور، وتنافس عليها 99 فارساً وفارسة و19 منهم أكملوا المرحلتين دون خطأ، وسيطر فرسان الإمارات على المراكز السبعة الأولى، عدا المركز الثاني، وتوّج بجائزة الصدارة الفارس إبراهيم فهد الهرمودي، وأنهى المرحلة الثانية مع الفرس «ساجا دو لا روج» في 21.53 ثانية، والثالث الفارس مفتاح الظاهري والفرس «إيزي نايس دو لانجليد» بزمن 22.93 ثانية، في حين نال جائزة المركز الثاني الفارس السوري محمد ليث عوض والجواد «كالوب» وأكمل المرحلة الثانية في 22.48 ثانية.

كما واصل فرسان الإمارات تحقيق نتائج الصدارة في منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، وفي منافسة الجولة الواحدة على حواجز 115 سم برعاية ماجستي تنافس 108 فرسان وفارسات من خلال قسمين، وحاز صدارة المركز الأول مشترك الفارس محمد سعيد الغرير والجواد «دالفونس في»، والفارس مبخوت عويضة الكربي، والفرس «جيرسينا»، والمركز الثاني المشترك حصل عليه الفارسان نواف سالم الكربي والجواد «إيريوسو دبليو» والفارس حمد النعيمي والفرس «وست سايد كاونتس».

وتختتم «الأحد» منافسات البطولتين من فئة خمس نجوم ونجمتين، بمنافستين لكل منهما فئة خمس نجوم على حواجز يبلغ ارتفاعها 155 سم، برعاية اتحاد الفروسية والسباق وكأس البطولة برعاية لونجين وختام جولات بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2023، وتختتم بطولة النجمتين بمنافستين على حواجز 120 سم، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومنافسة الجائزة الكبرى برعاية لونجين على حواجز 145 سم.