منتخبنا إلى نصف نهائي «عربية الرجبي»

رضا سليم (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني للرجال للدور نصف النهائي للبطولة العربية لسباعيات الرجبي الثامنة للرجال والثالثة للسيدات، التي يستضيفها اتحاد الرجبي بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة بملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

ونجح منتخبنا في الفوز على سوريا بنتيجة 33-5 وعلى فلسطين 52-0 ضمن المجموعة الأولى، ليحسم مع تونس التأهل للمربع في نفس المجموعة، بعدما فاز المنتخب التونسي على فلسطين 29-0، وفاز على سوريا 26-0، فيما حسم منتخبا مصر وليبيا التأهل للمربع الذهبي للبطولة من المجموعة الثانية، حيث فازت مصر على الأردن 10-0 وعلى السعودية 21-0 فيما فازت ليبيا على الأردن 10-5 وعلى السعودية 21-14.

وفي بطولة السيدات، التي يشارك فيها 6 منتخبات، نجح منتخبنا في الفوز على الأردن 27-0، وعلى مصر (17-0)، فيما أسفرت بقية المباريات عن فوز تونس على الأردن 31-0، وتونس على ليبيا 45-0 وسوريا على ليبيا 45-0، وتعادل مصر وسوريا 10-10.

وتستكمل مباريات البطولة غداً «الأحد»، بالأدوار النهائية ومباريات تحديد المراكز وتتويج البطل في المسابقتين.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، أن النسخ المقبلة من البطولة ستشهد مشاركة أكبر وهو عكس ما بدأنا به منذ عام 2015، حيث كانت البطولة لا تزيد على 4 منتخبات، والآن وصلنا إلى 8 منتخبات للرجال و6 للسيدات، وقال:«أتوقع أن تشهد نسخة السعودية 2024 مشاركة أكبر، حيث سنسعى لدخول منتخبات عمان والبحرين وقطر وعودة لبنان والمغرب مع زيادة منتخبات السيدات».

وأضاف أن البطولات العربية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، بجانب الاتجاه من المنتخبات إلى الأندية، حيث ستقام النسخة الأولى من بطولة الأندية العربية لسباعيات الرجبي بمصر في سبتمبر المقبل، من أجل توسيع قاعدة الرجبي العربي على مستوى الأندية والمنتخبات، مشيراً إلى أن البطولة العربية الحالية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، ونحرص دائماً أن تكون بطولاتنا بعيدة عن البطولات القارية في الاتحادين الآسيوي والأفريقي وأيضاً الدولي، ونتعامل مع البطولات العربية على أنها تطوير للمنتخبات بالدرجة الأولى.

وأوضح أن الاتحاد العربي نجح في هذه النسخة بجلب راعٍ جديد، موجهاً الشكر إلى أحمد زمان صاحب شركة الأوراق المالية (TNFX)، الذي وافق على رعاية الحدث ونسعى لانضمام رعاة جدد في النسخة المقبلة من أجل زيادة موارد الاتحاد وتسويق بطولات الاتحاد من الملفات المهمة على طاولة مجلس الإدارة.