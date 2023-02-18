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دي ماريا يستنكر الوضع «المعكوس» لميسي

دي ماريا يستنكر الوضع «المعكوس» لميسي
18 فبراير 2023 15:58

أنور إبراهيم (القاهرة)
انتقد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفينتوس الإيطالي، بشدة الوضع القائم في ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يراه غير منطقي، فيما يتعلق بمنح الشاب الفرنسي كيليان مبابى مسؤوليات كبيرة على حساب "الأسطورة" الأرجنتيني ليونيل ميسي. 

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وكان دي ماريا غادر النادي الباريسي في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده وانتقل مباشرة إلى "السيدة العجوز".
وأبدى دي ماريا دهشته الشديدة في حديث لشبكة "إسبن الأرجنتين"، من هذا الوضع الذي يراه غريباً، وقال: لقد منحوا مبابى كل المسؤولية وجعلوه يبقى في الفريق بعد أن كان يرغب في الرحيل ومنحوه هذه المسؤوليات المهمة لإغرائه بالبقاء، بينما يوجد إلى جواره في الفريق أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، في إشارة إلى ليونيل ميسي صديقه وزميله السابق في نفس الفريق، وفي منتخب "التانجو".
وأضاف دي ماريا قائلاً: من الصعب تفهم ذلك وتساءل: هل منحوه كل هذه القوة لأنه فرنسي وقادم من باريس، ولأنه فاز بكأس عالم وهو شاب صغير السن؟ وعلق قائلاً: أعتقد إن مبابى أمامه مسيرة طويلة وحافلة .
ورغم هذه الانتقادات، إلا إن دي ماريا لا ينكر على الإطلاق إعجابه الشديد بزميله السابق مبابى، وقال: بعيداً عن مسألة منحه كل المسؤولية، لابد أن أعترف بأنني عندما كنت لاعباً في سان جيرمان، كنت أراه صبياً طيباً وأعتقد إنه لم يتغير حتى الآن .

 

ميسي
دي ماريا
مبابي
باريس سان جيرمان
يوفنتوس
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