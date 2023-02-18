جثمان أتسو إلى غانا

إسطنبول (د ب أ)

أعلن نادي هاتاي سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، أنه تم العثور على جثة لاعبه الغاني كريستيان أتسو. وجاء ذلك تأكيداً لما أعلنه قبل ساعات نانا سيشير وكيل أعمال أتسو، الذي سبق له اللعب لفرق إيفرتون وتشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر النادي أنه جرى العثور على جثة اللاعب تحت أنقاض مبنى انهار إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب الحدود التركية السورية في السادس من فبراير الجاري. وأوضح النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "جثة لاعب كرة القدم كريستيان أتسو، الذي فارق الحياة تحت الأنقاض، أرسلت إلى وطنه غانا."

وأضاف: "لن ننساك يا أتسو. عسى أن يكون مكانك في الجنة، لأنك شخص جميل. حزننا لا يمكن وصفه. أرقد في سلام." وذكر الاتحاد التركي لكرة القدم عبر تويتر: "نحن في حزن عميق إزاء فقدان كريستيان أتسو."

ونقلت قناة "تي.آر.تي" عن وكيله التركي مراد أوزون محمد قوله إن فرق الإنقاذ كانت تستخرج متعلقاته، وإنه جرى العثور على هاتف أتسو "31 عاماً" وظل مكان أتسو مجهولاً طوال 12 يوماً منذ وقوع الزلزال، وكانت تقارير غير مؤكدة قد ذكرت في وقت سابق أنه جرى إنقاذه وبدأ في تلقي العلاج في أحد المستشفيات.

وفي وقت سابق اليوم، قال سيشير وكيل اللاعب عبر "تويتر" إنه يحزنه الإعلان عن أنه جرى العثور على جثة كريستيان أتسو صباح اليوم. وأضاف :"خالص التعازي لعائلته ومحبيه. أود انتهاز هذه الفرصة للتقدم بالشكر للجميع على صلواتهم ودعمهم." وتوفي أتسو تحت أنقاذ مبنى مكون من 250 شقة في وسط مدينة هاتاي كان قد انهار إثر الزلزال، وألقي القبض في الأسبوع الماضي على المقاول الذي تولى تشييد المبنى للتحقيق معه بشأن انهياره. وكان أتسو قد انضم إلى هاتاي سبور في سبتمبر 2022 وسجل للفريق هدف الفوز 1 / صفر في شباك قاسم باشا في مباراة الفريقين بالدوري التركي في الخامس من الشهر الجاري.

وأودت الزلازل التي ضربت الحدود التركية السورية في فبراير الجاري بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتأثرت الفرق الرياضية في المنطقة بكارثة الزلزال، وقد انسحب فريقا غازي عنتاب سبور وهاتاي سبور من منافسات الدوري.