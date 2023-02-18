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«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل

«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
18 فبراير 2023 15:40

أبوظبي (وام)
شهد اليوم الثاني لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2023، منافسات مثيرة وشيقة خلال الأشواط التأهيلية الستة، التي تم تخصيصها لفئتي الأفراس والأمهار بمختلف الأعمار.
وتقام البطولة التي انطلقت الخميس الماضي بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 331 خيلاً، منها 49 خيلاً من خارج الدولة، من البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، وأستراليا، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا وبولندا.
وتألقت خلال المنافسات الفرس «ع ج هيان» لطارق سعد الدين شعبان، التي حققت أعلى معدل بلغ 92.70 نقطة عندما تصدرت القسم «ج» لفئة الأفراس عمر 4 سنوات.
وكانت «الجوهرة أيه جيه إتش» لجاسم محمد النقبي، قد افتتحت فعاليات اليوم الثاني، عندما أحرزت المركز الأول لفئة الأفراس القسم «ب»، محققة 92.60 نقطة، وذهبت صدارة القسم «د» إلى الفرس «إف سي فنزويلا» لمربط عجمان، التي حققت 92.40 نقطة.
واستهل منافسات الأمهار «مبهر الهواجر» لمربط الهواجر، الذي أحرز المركز الأول لفئة الأمهار عمر سنة القسم «أ»، وحقق 91.70 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» إلى المهر «إم أو رعاد» لأحمد محمد خلف العتيبة، الذي حقق 92.10. نقطة.
وتصدر «سراج الباهية» لسيف علي راشد المزروعي، آخر الأشواط، الذي تم تخصيصه لفئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات القسم «أ»، وسجل 92.40 نقطة.

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