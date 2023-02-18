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3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية

3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
18 فبراير 2023 15:19

 
دبي (وام)


حصد منتخب الرماية 3 ميداليات ملونة في البطولة العربية لرماية البندقية والمسدس «10م»، التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 12 دولة، لتكون الميداليات أولى إنجازات اتحاد الرماية في 2023. 

وفاز منتخبنا بذهبية مسابقة المسدس لفرق الناشئين، وضم الفريق كلاً من الرماة محمد كامل مهدي، وعبدالله عبيد آل علي، وعبدالله سيف عبد الله. 

كما فاز منتخبنا ببرونزية مسابقة البندقية لفردي السيدات، عن طريق ياسمين عبدالرحمن تهلك، وبرونزية مسابقة المسدس لفردي الناشئين عن طريق عبدالله سيف عبد الله.
وشارك منتخبنا في البطولة بعشرة لاعبين، كما ضمت البعثة كلاً من الإداري علي بن نومة الكتبي، والمدربين دليشود مختاروف، وسيرجي جينادفيدج، ومعمر العلاف، وإدارية السيدات حليمة الرئيسي.
وأهدى رماة المنتخب الإنجاز إلى الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية الداعم الرئيسي للاعبين وخاصة الناشئين. 

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وأكد طلال هندي المدير التنفيذي للاتحاد، أن الحصول على هذه الميداليات يعبر عن رؤية اتحاد الرماية في الاستثمار الجيد في الناشئين كونهم نجوم المستقبل. 

وأوضح أن الإنجاز يجسد التعاون المشترك بين الاتحاد والأندية وفق الاستراتيجية التي يتم تنفيذها تحت رعاية الهيئة العامة الرياضة وبإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية. 

وحرص وفد من اتحاد الرماية على استقبال البعثة لدى عودتها إلى مطار دبي، وتقدم الوفد هند الحوسني أمين عام الاتحاد التي أشادت بجهود اللاعبين والمدربين خلال البطولة، وأكدت حرص الاتحاد على الاستمرار قدماً في تنفيذ خططه وبرامجه لتطوير رياضة الرماية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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