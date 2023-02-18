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أبوظبي تشهد انطلاقة كأس رئيس الدولة للجولف

أبوظبي تشهد انطلاقة كأس رئيس الدولة للجولف
18 فبراير 2023 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، صباح اليوم، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، والمقامة برعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في ملعب نادي أبوظبي للجولف.
وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة من الرجال والفتيات وجميع المراحل السنية من المواطنين والمقيمين، إلى جانب قيادة اللعبة وروادها وأولياء الأمور، يتنافسون للفوز بلقب النسخة الحادية عشرة للبطولة برعاية بنك «إتش أس بي سي» للخدمات المصرفية للعام الحادي عشر على التوالي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وانطلقت المنافسات، بفئتي الرجال والكبار من الرعيل الأول، إلى جانب الشباب والناشئين والفتيات والصغار «صقور المستقبل»، هذا وتشهد المنافسات مشاركة أكثر من 20 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 ربيعاً، وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.
وتحمل نسخة 2023، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والفتيات، والشباب والناشئين، هذا بالإضافة إلى تخصيص اتحاد الجولف مسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات للأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر، على مضمار ملعب نادي أبوظبي للجولف.
وتشهد البطولة مشاركة رئيس الاتحاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، ومن أعضاء مجلس الإدارة، معالي سيف سلطان العرياني، واللواء عبد الله السيد الهاشمي، وخالد الشامسي، وخلفان الكعبي، والعديد من رواد اللعبة والأعضاء السابقين، ومنهم عبد الفتاح شرف وإسماعيل الشريف ودرويش القبيسي وأكرم سكيك ومحمد درويش وسعيد مالك، إلى جانب العديد من رواد اللعبة، وعدد من أولياء الأمور.

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