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سباق كأس رئيس الدولة للقدرة ينطلق اليوم في «الوثبة»

سباق كأس رئيس الدولة للقدرة ينطلق اليوم في «الوثبة»
19 فبراير 2023 00:15

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)
ينطلق في الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، الذي يقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة.
ويشارك في السباق نخبة من أفضل الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة والدول الخليجية والعربية، إلى جانب نخبة من الفرسان العالميين المقيمين، حيث تم تسجيل 280 فارساً وفارسة، لخوض السباق، الذي تبلغ مسافته 160 كلم على 6 مراحل.
وكشفت اللجنة المنظمة للسباق، الذي يصل إلى النسخة الـ 24 عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق منتجع الوثبة في أبوظبي، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات في القرية.
وفي بداية المؤتمر رحب غانم الهاجري بالحضور والضيوف، وقال: سعداء بأن نكون داعمين للبطولة المتميزة، والتي تحمل اسماً عزيزاً على القلوب، ونقل تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للحضور.
وقال: الحدث المهم في أجندة سباقات القدرة بالدولة، يشهد تطبيق كافة الإجراءات المعمول بها، ونتمنى المشاركة الفاعلة والآمنة، وحيا الفنيين القائمين على التحكيم، وتقدم بالشكر إلى قرية الإمارات العالمية للقدرة بترتيب وتنظيم هذا الحدث المهم، وإلى قناة ياس التي تقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة، وتمنى التوفيق للجميع.
ومن جانبه، قال يعقوب السعدي: في البداية أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على تنظيم الكأس الغالية في نسختها الـ 24، وتظل هذه البطولات الكبيرة وغيرها من أحداث وسباقات، تجسيداً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتظل الإمارات دوماً واحة للعطاء والانطلاق.
وأضاف: أؤكد واثقاً بأننا سنشهد هذا العام بطولة تليق بالاسم الذي تحمله رمزاً وشعاراً أولاً قبل كل شيء، وتليق برياضة القدرة، وما وصلت إليه عبر الجهود الكبيرة والرعاية والتوجيهات المستمرة التي يقدمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وإنابة عن مسلم العامري، رحب محمد علي الحضرمي بالحضور وقال: أكملت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة استعدادها لتنظيم واستضافة السباق، الذي يقام تحت رعاية وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.
وأضاف: سعادتنا كبيرة بتنظيم واستضافة الكأس الغالية في وثبة الأمجاد، وهي بطولة عزيزة على قلوبنا، نجدد من خلالها عهد الولاء والوفاء للقائد صاحب السمو رئيس الدولة.
وقال: قام فريق العمل بالقرية بجهود كبيرة لتنظيم بطولة مثالية، مليئة بالمحبة والسعادة، والروح العالية، ووصل عدد المشاركين الذين تم تسجيلهم إلى 280 فارساً وفارسة، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام تقنية التتبع «جي بي أس» خلال السباق.

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