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الرياضي

1000 مشارك في «سباق الميل الأخير»

1000 مشارك في «سباق الميل الأخير»
18 فبراير 2023 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت الدورة الثانية من «سباق الميل الأخير» المجتمعي، الذي يقام بالتعاون بين حملة مدى ومجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة أكثر من 1000 شخص، وذلك ضمن مبادرة خيرية تهدف إلى نشر الوعي، وجمع التبرعات، في سبيل القضاء على اثنين من أهم الأمراض المدارية المهملة.
وساهم الحدث الرياضي في تحفيز أفراد المجتمع المحلي على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية، كما أتاح لهم الفرصة أيضاً في تقديم يد العون للمبادرة الخيرية التي تهدف إلى توفير الدعم في المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم.
وتخصص جميع عائدات السباق لصالح حملة «مدى»، بهدف القضاء على مرضي العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.
وتذهب عائدات الحملة إلى صندوق بلوغ الميل الأخير، الذي يعد صندوقاً متعدد المانحين، أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من مؤسسة «جيتس».

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