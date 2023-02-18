ياسمين تهلك تهدي الإمارات برونزية «رماية العرب»

دبي (الاتحاد)

أهدت ياسمين عبدالرحمن تهلك، نجمة المنتخب الوطني، وفريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الإمارات الميدالية البرونزية للبطولة العربية الـ 16 للرماية، والتي أسدل الستار على منافساتها المثيرة في مصر، مع تحقيقها رقماً جديداً على مستوى الدولة، بتسجيلها معدلاً بلغ 620 في فعالية البندقية الهوائية 10 متر، بعد منافسة قوية مع 17 لاعبة مثلن 6 منتخبات عربية، فيما لم يحالف الحظ زميلتها غاية شهيل، في إحراز النتيجة المرجوة، رغم تسجيلها معدلاً بلغ 549 في فعالية المسدس الهوائي 10 أمام 16 لاعبة من 8 منتخبات عربية.

وأشادت بلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بإنجاز النجمة ياسمين تهلك، مثنية على كفاءة اللاعبة، ومهارة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشددة على أن حصول ياسمين على برونزية رماية العرب، مهم جداً لمسيرتها الدولية، ولمشوار اللعبة في النادي، مشيدة بدور اتحاد الإمارات للرماية في منح النجمة ياسمين فرصة تمثيل الإمارات في المحفل العربي الكبير، منوهة إلى أنه ليس هناك ما هو أجمل من تمثيل الإمارات في البطولات الخارجية.

ومن جانبها، أكدت النجمة ياسمين تهلك، على أنها سعت وبقوة من أجل إحراز الميدالية الذهبية، مشيرة إلى أنها واجهت منافسة قوية جداً من أبرز نجمات الرماية العربية، منوهة إلى أن حصولها على البرونزية، يشكل دافعاً كبيراً لها في المشاركات الخارجية القادمة، مقدمة الشكر لإدارة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وإلى أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وأشادت ياسمين تهلك بحرص النادي على تجهيزها مع زميلتها غاية شهيل لخوض منافسات البطولة العربية في مصر مع منتخب الإمارات، بإشراك اللاعبتين في معسكر تدريبي ناجح في ميدان الذيد لمدة 5 أيام قبل المشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة العربية، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر لتمثيلها الإمارات في البطولة العربية، مشيدة بدور اتحاد الرماية في العمل على الارتقاء باللعبة.