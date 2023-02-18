كويتش وأوبيري يخطفان «ذهب» نصف ماراثون رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، اختتمت النسخة السادسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، التي أقيمت بمشاركة نخبة الرياضيين والعدائين العالمين، وتمكن كل من بيرنارد كويتش وهيلين أوبيري من عبور خط النهاية أولاً في كل من فئتي الرجال والسيدات على الترتيب، وخطف ذهبيتي الفئتين.

وبعد انتهاء السباق، الذي شهد نجاحاً هائلاً، وكانت المنافسة فيه على أوجها بين 28 عداءً من نخبة الرياضيين لإحراز المركز الأول، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في حفل توزيع الجوائز.

وإضافة إلى فئة النخبة، فقد سجل السباق حضور أكثر من 5500 مشارك ضمن أربع فئات، ومن ضمنها نصف الماراثون، ونصف الماراثون لفرق التتابع لاثنين، وسباق 5 كم، وسباق 1 ميل.

ومع تقديم جوائز مالية وقدرها مليون و219 ألف درهم إماراتي، فقد شهد نصف ماراثون رأس الخيمة مشاركة عدائين من المحترفين والهواة على المسار المنبسط والسريع، في الطريق عبر جزيرة المرجان وسط المناظر الطبيعية الخلابة ضمن الإمارة التي تتميز بطبيعتها الرائعة والشواطئ الرملية البيضاء، والبحر المتلألئ.

وفي فئة الرجال سيطر العداؤون الكينيون على المراتب الثلاثة الأولى، وجاء العداء بيرنارد كويتش أولاً، محققاً أفضل زمن شخصي وقدره 58:45 دقيقة، ليتوج بالميدالية الذهبية لنصف ماراثون رأس الخيمة 2023 الذي أقيم اليوم خلال أحوال جوية مثالية أضفت على الحدث مزيداً من الروعة، أما في المركز الثاني فقد جاء دانييل ماتيكو، بزمن قدره 58:49، وفاز بالمركز الثالث ريتشارد ياتور، الذي سجل زمناً قدره 59:37 دقيقة.

أما بالنسبة لسباق النخبة للسيدات، الذي شهد منافسة عالية منذ بدايته وحتى الوصول إلى خط النهاية، فقد حققت العداءة الكينية هيلين أوبيري المركز الأول لتتوج بالميدالية الذهبية عن زمن قدره 1:05:05 ساعة، في حين كان المركز الثاني من نصيب العداءة الإثيوبية جوتيتوم تيكليزجي في نصف ماراثون رأس الخيمة 2023، بوقت قدره 1:05:51، أما المركز الثالث في السباق فكان لصالح العداءة الإثيوبية فاو بيزاب، التي أنهت السباق بزمن قدره 1:06:04.

وتأكيداً على الالتزام بتقديم تجربة لا تُنسى، فقد استضاف نصف ماراثون رأس الخيمة لهذا العام العدائين والمتفرجين في قرية السباق الحافلة بالفعاليات والأنشطة العائلية المميزة، حيث قدمت القرية لضيوفها العديد من التجارب المثيرة والتفاعلية والترفيهية، إلى جانب الموسيقى الحية والأنشطة الرياضية وغير ذلك من الفعاليات.

ويعد الحدث الرياضي وجهة مميزة للرياضيين المحترفين وعشاق الرياضة على حد سواء، حيث أقيم الحدث خلال عطلة الأسبوع الحافلة بالفعاليات المتنوعة، حيث أقيم حفل الباستا لما قبل السباق يوم 17 فبراير في منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، في حين أقيمت وجبات البرنش بعد السباق، والتي تضمنت قائمة شاملة من المأكولات والمرطبات التي رافقتها أجواء الترفيه المباشرة.

وفي تعليق له حول السباق الناجح، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «كان نصف ماراثون رأس الخيمة 2023 استعراضاً للقدرات البدنية والروح الرياضية العالية. ويسعدنا هذا الحضور المجتمعي الكبير والتفافه حول إحدى أهم الفعاليات السنوية، كما يسرنا الترحيب بالرياضيين والمشاركين من المقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، لا تقتصر شهرة نصف ماراثون رأس الخيمة على كونه أسرع نصف ماراثون في العالم، إذ يرسخ الحدث مكانة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة باعتبارها وجهة رائدة وفريدة لأهم الأحداث الرياضية».