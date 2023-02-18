العثور على جثة أتسو تحت الأنقاض

هاتاي (أ ف ب)



عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض، مبنى في مدينة هاتاي، بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، بحسب ما نقلت وكالة «دي اتش ايه» عن وكيل أعماله.

وأشارت تقارير أولية إلى أنه تم إنقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبيّن إنها خاطئة.

قال وكيله في تركيا مراد أوزون محمد لوكالة «دي اتش ايه» إنه عُثر على جثته تحت انقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية «وصلنا إلى جثته، عُثر أيضاً على أغراضه وهاتفه».

وكان الجناح البالغ 31 عاماً انتقل في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر.

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد.

وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا «1-0» ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الإسباني السابق بعد اللقاء «انتصار مهم للفريق، سعيد لتسجيلي في المباراة».

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في سبتمبر 2019، علماً أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل، ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.