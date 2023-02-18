«رباعية» لجودلفين في «الكرنفال السابع»



عصام السيد (دبي)



حققت خيول جودلفين رباعية «سوبر هاتريك» مستحقة وبسيطرة مطلقة في حفل السباق السابع لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم بمضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، وتألف من سبعة أشواط، وبلغت إجمالي جوائزه 780 ألف دولار.

وخطف «سيسكاني» لجودلفين، بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة وليام بيوك، الأضواء في بطولة ند الشبا تروفي للفئة الثالثة البالغ جائزتها 200 ألف دولار، في الشوط الخامس والرئيسي في الأمسية لمسافة 2810 أمتار «عشبية»، ومسجلاً 2:54:14 دقيقة.

وسجل «سيتي وولك» الثنائية لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة دانيل تودهوب، حين انتزع جائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب منطقة جبل علي الحرة «تكافؤ»، البالغة جائزته 80 ألف دولار، ومسجلاً 1:09:82 دقيقة.

ومنح «نيو كنجدوم» الثلاثية «هاتريك» لجودلفين بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة وليام بيوك «ثنائية» بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب لورد جليترز للتكافؤ، البالغة جائزته 80 ألف دولار، ومسجلاً 1:34:51 دقيقة.

وأكد «نيشن برايد» نجوميته المطلقة حين منح الرباعية «سوبر هاتريك» لجودلفين، والثلاثية للمدرب شارلي آبلبي، والفارس وليام بيوك، بفوز مستحق ببطولة دبي ميلينيوم للفئة الثالثة في الشوط السادس لمسافة 2000 متر «عشبي»، البالغة جائزته 150 ألف دولار، ومسجلاً 2:01:16 دقيقة.

وحلقت المهرة الطائرة «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزالونا، بلقب أوكس الإمارات للفئة الثالثة، في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر «رملي»، البالغة جائزته 150 ألف دولار، وسجلت البطلة 2:00:01 دقيقة.

ولفت «المميز» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة ادري دو فريز، الأنظار في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب مزرعة الروية للفئة الثانية المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 40 ألف دولار، وسجل البطل 1:46:35 دقيقة.

وكان «جولدن جول» لديل برينان، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، مسك الختام في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب ميناء جبل علي «تكافؤ»، البالغة جائزته 80 ألف دولار، ومسجلاً 1:24:43 دقيقة.

ويحتضن مضمار ميدان اليوم 8 أشواط مثيرة مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة في أمسية سباقاته الثانية عشرة، البالغ إجمالي جوائزها 700 ألف درهم، برعاية إعمار.