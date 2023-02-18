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«الزعيم» يحطم الأرقام بعد «توقف المونديال»

«الزعيم» يحطم الأرقام بعد «توقف المونديال»
18 فبراير 2023 12:30


معتز الشامي (دبي)

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انتزع العين فوزاً مثيراً على اتحاد كلباء 3-2، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد مباراة «دراماتيكية» كادت تنتهي بالتعادل، بعدما أدرك «النمور» التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وتحديداً «الدقيقة 93»، إلا أن «المبدع المتألق» لابا سجل هدفاً في الثواني الأخيرة، وقبل إطلاق صافرة النهاية «الدقيقة 97»، ليضع «الزعيم» في «صلب المنافسة» على الصدارة التي يبتعد عنها بفارق نقطتين فقط.
وأصبح العين أكثر الأندية حصداً للنقاط وتسجيلاً للأهداف منذ استئناف الدوري، عقب التوقف بسبب «مونديال «2022»، والذي انتهى 18 ديسمبر الماضي، حيث حصد «البنفسج» 17 نقطة منذ استئناف الدوري بعد نهائيات كأس العالم، كما سجل 21 هدفاً.
ويتمسك العين بـ «روح الانتصار» خلال التحضيرات الحالية التي تسبق المواجهة المرتقبة أمام الشارقة في كأس السوبر، والذي يستضيفه ملعب آل مكتوم بنادي النصر يوم السبت المقبل.
ويعد الفوز أمام مضيفه اتحاد كلباء، هو الخامس على التوالي للعين، ليصبح الفريق الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز خلال الدور الثاني، منذ «الجولة 13» أمام البطائح، والمفارقة أن الفوز كان بنفس نتيجة لقاء اتحاد كلباء «3-2»، ووقتها كان لابا أيضاً هو «المنقذ» لـ «الزعيم» بهدفه الذي أحرزه في الدقيقة 87، بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
ويستطيع لابا فك «طلاسم» دفاع أي منافس يواجهه «الزعيم»، بفضل المهارة الفردية التي يتمتع بها، فضلاً عن ذكائه الفطري أمام المرمى، حيث يملك إمكانيات وقدرات اللاعبين الكبار، أصحاب البصمة والتأثير والحضور، ما جعله أفضل أجنبي في «دورينا». ورفع لابا رصيده إلى 79 هدفاً في مسيرته مع العين في الدوري، حيث انضم إلى كتيبة «الزعيم» في موسم 2019-2020.
«الهدف القاتل» في شباك «النمور»، يحمل «رقم 20» للمهاجم لابا هذا الموسم، كما أنه أحرز أعلى عدد أهداف منذ انضمامه إلى «الزعيم» خلال «17 جولة»، مقارنة بالموسم الماضي تحديداً والذي سجل خلاله 18 هدفاً مع «الجولة 17».
ويواصل العين مشواره بقوة، ليقترب من العودة إلى الصدارة، التي غاب عنها الموسم الجاري، بفضل نجاح الجهاز الفني بقيادة ريبروف في ترتيب الأوراق، واستعادة الهيبة والحضور والشخصية القوية لـ «حامل اللقب»، ودارت عجلة الانتصارات المتتالية من «الجولة 13» وتواصلت حتى الآن.
ويحتاج «الزعيم» إلى الفوز على شباب الأهلي المنافس المباشر والمتصدر في المواجهة المرتقبة في الدور الثاني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة حصد النقاط وانتظار تعثر المتنافسين، حيث لا يزال الوصل في فلك المنافسة بقوة بعدما حسم «الديربي» أمام النصر، واحتل «الوصافة» بفارق «نقطة» عن «الزعيم».
من جانبه، هنأ الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، جماهير «الأمة العيناوية» بعد الفوز المثير أمام اتحاد كلباء، وقال: «أهنئ الجماهير واللاعبين على الفوز الخامس على التوالي في الدوري، خلال مباراة لم تكن سهلة أمام فريق جيد ومنظم.
وأضاف «كلمة السر» في رغبة لاعبي العين القوية في الفوز، وهو ما سبق وأن حدث أمام الجزيرة في الجولة الماضية، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والمزيد من التركيز، خاصة أن هدف الفريق هو حسم لقب السوبر يوم السبت المقبل.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
اتحاد كلباء
لابا كودجو
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