النصر يعبر الحصن في نصف نهائي «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



فاز النصر على دبا الحصن 23-21، في المباراة التي جرت بصالة الحصن، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في نصف نهائي دوري أقوياء اليد، وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد» 12-9، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، من فوزين وخسارة، وينتظر لقاء الشارقة والجزيرة، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة، خاصة أن المتصدر والوصيف يحصلان على نقاط اعتبارية في الدور النهائي للدوري.

من ناحية أخرى، افتتح فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين، عضو لجنة الحكام بالاتحاد، دورة دراسات الحكام الجدد التي تنظمها اللجنة على مدار 3 أيام.

وأكد الطواش أن الدوارات التدريبية التي ينظمها الاتحاد سواء للمدربين أو الحكام، تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للاتحاد، والتي تهدف إلى تطوير كرة اليد الإماراتية، من خلال العناية بهاتين المنظومتين المحوريتين، ولجنة الحكام لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للدارسين الذين يجتازون الدورة ومتابعتهم عملياً وفنياً حتى يصلوا إلى مستوى يمكنهم من تمثيل التحكيم الإماراتي في المحافل القارية والدولية.