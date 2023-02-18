«العميد» يخسر «الديربي» مرتين أمام «الإمبراطور»!



معتصم عبدالله (دبي)



ضاعف الخطأ الإداري للنصر في مباراته أمام مضيفه الوصل، بمخالفة نظام استبدال اللاعبين وإشراكه 7 لاعبين من غير المواطنين، على مدار 4 دقائق في الشوط الثاني، والذي يستوجب الخسارة 0-3، بقرار من لجنة الانضباط، من أحزان جماهير «العميد» بعد الخسارة الجديدة في «الديربي» أمام الجار «الوصلاوي» 0-2، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ونجح الوصل للمرة الثانية فقط، خلال تاريخ «دوري المحترفين»، بعد الأولى موسم 2016- 2017، في تأكيد تفوقه أمام جاره النصر، في مباراتي الذهاب والإياب، بعدما قاد «الثنائي» المالي سياكا سيديبي، والقائد علي صالح «الأصفر» إلى الفوز 2-0 في مباراة «الجمعة»، بعد الفوز 2-1 في الدور الأول على ملعب «العميد»، ضمن «الجولة الرابعة» بفضل «ثنائية» جابريل دي سوزا.

وينتظر الوصل الصاعد إلى مقعد «الوصافة» برصيد 35 نقطة، إضافة «هدف اعتباري» ثالث، بقرار من «لجنة الانضباط» في اجتماعها المقبل، بعد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة، بسبب «الخطأ الإداري» لـ «العميد» في الشوط الثاني لمباراة أمس الأول، بوجود 7 لاعبين من غير المواطنين في «أرضية الملعب» في الفترة من الدقيقة 74 إلى الدقيقة 78.

ودفع الجهاز الفني لـ «الأزرق» بالخماسي التوجولي ملابا، والبوسني سمير مميسيفيتش، والبرازيلي جلوبير ليما، والمغربي عادل تعرابت، إضافة إلى جناح الرأس الأخضر ريان مينديز ضمن التشكيلة الأساسية، قبل أن يشرك التوجولي كودجو جان بديلاً لراشد محمد في الدقيقة 61، والإيفواري عبدالله توري بديلاً لحسين مهدي في الدقيقة 74، ليحاول بعدها استدراك «الخطأ الفادح» بخروج ريان مينديز «مستبدلاً»، مقابل دخول المهاجم عبدالله أنور في الدقيقة 78.

ولخص الكرواتي جوران توميتش مدرب النصر، والذي قاد فريقه في مباراة «الديربي» الأولى له مدرباً، أسباب الخسارة التاسعة في سجل «الأزرق» إلى افتقاد الفعالية الهجومية، وغياب عدد من العناصر الأساسية، وقال «أهنئ الوصل على الفوز، لعبنا في الشوط الأول بشكل دفاعي، وحاولنا الحفاظ على الكرة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ولكننا افتقدنا الفعالية الهجومية أمام مرمى المنافس»، لافتاً إلى أن فريقه افتقد عدداً من العناصر الأساسية، في إشارة إلى غياب البرتغالي توزري للإيقاف.

في المقابل، رأى الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل، أن «الأصفر» قدم مباراته الأفضل في الدوري منذ توليه مهمة تدريب الفريق بداية الموسم الحالي، وقال: «سعيد بأداء الفريق واللاعبين في المباراة الأفضل في الموسم، لعبنا بشكل متميز على الصعيدين الجماعي والفردي، وتفوقنا على المنافس في جميع خطوط اللعب الدفاعية والهجومية، وأحكمنا السيطرة على المباراة بشكل كامل، لنحقق الفوز بفارق هدفين، وأهنئ اللاعبين والجمهور على الانتصار المستحق».

وحول حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب، بعد الصعود إلى مركز «الوصافة»، قال بيتزي: «أثق في قدرات اللاعبين، وفريقنا يتطور من مباراة إلى أخرى، أمامنا فترة توقف قصيرة تمثل فرصة لاستعادة جهود اللاعبين الغائبين، علينا العمل بصورة أكبر والتركيز في كل مباراة بصورة منفصلة».

«المادة 79» تعاقب النصر



تنص «المادة 79» من لائحة الانضباط على «اعتبار النادي خاسراً للمباراة بنتيجة 0-3 ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من ذلك، في حال ارتكاب مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية:

- مشاركة لاعب في إحدى المباريات ببطاقة لاعب آخر

- مشاركة لاعب لا يحق له قانوناً الاشتراك في المباراة

- مخالفة نظام استبدال اللاعبين

- إذا تخلف الفريق أو لم يكتمل الحد الأدنى للاعبين أو وصل متأخراً عن الموعد المحدد للانطلاقة بأكثر من 15 دقيقة

سيناريو «الخطأ الإداري»



الدقيقة 1: الخماسي ملابا وسمير وليما وتعرابت ومينديز في «التشكيلة الأساسية»

الدقيقة 61: دخول التوجولي كودجو جان بديلاً لراشد محمد

الدقيقة 74: دخول الإيفواري عبدالله توري بديلاً لحسين مهدي

الدقيقة 78: خروج مينديز ودخول عبدالله أنور بديلاً