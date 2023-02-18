شباب الأهلي يستطلع «هلال آسيا»



معتصم عبدالله (دبي)



تتركز الأنظار في المواجهة المرتقبة لشباب الأهلي أمام نظيره الهلال السعودي، ضمن دور الـ 16 من «دوري أبطال آسيا 2022»، على «الثنائي» البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب «الفرسان»، والمهاجم الدولي السوري عمر خربين في لقاء «أصدقاء الأمس»، والمقررة مساء الاثنين على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتغادر بعثة «الفرسان» إلى الدوحة اليوم «السبت»، تأهباً للقاء المرتقب أمام «حامل اللقب»، حيث يعول «الأحمر» على معنويات صدارته الحالية لترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 36 نقطة، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن الاستمرار في «السباق القاري» للممثل الوحيد لأندية الدوري الإماراتي في أبطال آسيا.

ويعد البرتغالي جارديم مدرب شباب الأهلي الوحيد حالياً بين مدربي أندية دور الـ 16 للنسخة الحالية لأبطال آسيا 2022، المتوج باللقب القاري، بعدما قاد منافسه الحالي الهلال السعودي إلى الظفر بالكأس المرموقة في النسخة الماضية 2021، وقاد مدرب موناكو الفرنسي السابق «الزعيم» قبل دور الـ 16 لأبطال آسيا، ليحصد اللقب الثمين بنسبة انتصارات 100%، بالفوز على الاستقلال، وبيروزي، والنصر، وصولاً إلى بوهانج ستيلرز في النهائي.

ونجح جارديم منذ توليه مهمة تدريب شباب الأهلي الذي احتل المركز الخامس في «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي 2021- 2022، في تحويل مسار «الفرسان» وقيادته إلى صدارة الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة عن الوصل «الوصيف» بنهاية «الجولة 17»، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة، مقابل التعادل في ثلاثة لقاءات، والخسارة في مثلها.

بدوره، يتطلع السوري عمر خربين مهاجم «الفرسان» إلى خوض المواجهة الأولى أمام فريقه السابق الهلال، وحقق خربين «29 عاماً»، نجاحاً لافتاً مع «الزعيم»، بعدما انتقل إلى صفوف الأخير في يناير 2017 على سبيل الإعارة من الظفرة، قبل أن يشتري الهلال عقده في صيف ذات الموسم، وكان اللاعب قد انتقل على سبيل الإعارة أيضاً إلى بيراميدز المصري يناير 2019.

وحقق الدولي السوري مع الهلال لقب الدوري 3 مرات، إضافة إلى كأس الملك مرتين والسوبر السعودي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 أيضاً، وشارك مع الفريق في 78 لقاءً، سجل 36 هدفاً، وأسهم في صناعة 12 هدفاً أيضاً.